Drámaian rossz döntésnek nevezte a magyar autópálya-koncessziós szerződés felbontását Orbán Viktor volt miniszterelnök titkársága szombaton, szerintük az súlyosan visszaveti Magyarország közlekedési infrastruktúrájának fejlődését és veszélybe sodorja a vidéki térségek felzárkóztatását.

Az MTI-hez eljuttatott közleményükben azt írták: Magyarországon a nagyszabású gyorsforgalmi útépítések kizárólag koncessziós modellben valósíthatók meg az állami költségvetés azonnali súlyos megterhelése nélkül. A koncessziós szerződés megszüntetésével azonban a már előkészített fejlesztések most mind elmaradnak, lekerülnek a napirendről, és az ország „a korábbi, Európa-bajnok építkezés helyett megint hátra megy, nem előre" - fogalmaztak.

Hozzátették: a Tisza-kormány döntése miatt elakad az M200-as autóút megépítése, amely Komárom, Székesfehérvár és Sárbogárd között tehermentesítette volna az M0-s körgyűrűt, és amelynek csúszása Székesfehérvár elkerülőjét is veszélybe sodorja. Ugyanígy lekerül a napirendről az M7-es autópálya bővítése Budapest és Szabadbattyán között, valamint az intelligens leállósáv kiépítése Balatonvilágosig, ahogyan elmarad a Sárbogárd és Kecskemét közötti, új dunai átkelővel tervezett M8-as gyorsforgalmi út, a Kisújszállás és Berettyóújfalu közötti M4-es szakasz, továbbá az M3-as autópálya Gyöngyösig tartó bővítése és az ukrán határig, Beregdarócig tartó folytatása is - sorolták.

„A nemzeti kormány magyar kézben tartotta a közlekedési infrastruktúrát, és Európa legnagyobb autópálya-fejlesztését hajtotta végre. Magyar Péter és Vitézy Dávid építeni nem tud, nem akar. A magyar autósokra, fuvarozókra nehéz évek jönnek" - áll a volt kormányfő titkárságának közleményében.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szombaton közölte a Facebook-oldalán, hogy aláírta a Mészáros-Szíjj-féle autópálya-koncesszió megszüntetésének első lépését jelentő megállapodást, amellyel az eredetileg 2057-ig szóló szerződés már 2027-ben véget érhet. A kormány számításai szerint ez 21,5 ezer milliárd forintnyi állami kötelezettségtől mentesíti az országot.

Magyar Péter miniszterelnök szeptember 18-án, kormányszóvivői tájékoztatón jelentette be, hogy a kormány megszünteti az autópálya-koncesszióról született szerződést, feljelentést tesz és büntetőeljárások indulnak.