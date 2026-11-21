A fővárosi klub vezetősége a hónap elején jelezte, hogy a közgyűlés elé terjeszti a negyvenéves teniszsztár kinevezését. Szombaton a tagság 99,5 százaléka támogatta a javaslatot. A mallorcai salakkirály a Real 67 778. számú tagsági könyvének a birtokosa, és már korábban is a klub tiszteletbeli tagja volt. A fővárosiak a jelölésénél a „sporttörténelem egyik legnagyobb legendájaként és a világ egyik legcsodáltabb és legelismertebb spanyol sportolójaként" jellemezték a 2024-ben visszavonult klasszist.

A Roland Garros 14-szeres győztese két és fél hete a közösségi oldalán úgy fogalmazott, hálás az ajánlatért, és amiben csak tudja, segíteni fogja a Blancókat.

Megválasztását követően nagy felelősségről beszélt, illetve hangsúlyozta, azon fog fáradozni, hogy a klub továbbra is olyan sikeres legyen, mint eddig.

Nadal mindig is a Real Madrid szurkolója volt, annak ellenére, hogy nagybátyja, a spanyol válogatott Miguel Ángel Nadal az 1990-es években a rivális FC Barcelona színeiben játszott.