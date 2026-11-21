Öt hónapi „kényszervallatás” után „szabadlábra helyezték” Bús Balázst a Fidesz szerint.

A Czunyiné Bertalan Judit nevével megjelent pártközlemény szerint a „politikai fogolyként” fogvatartott politikust a legsúlyosabb börtönök egyikében, a hírhedt szegedi Csillag börtönben tartották fogva, indokolatlanul.

„A Védvonal követeli a többi politikai fogoly azonnali szabadlábra helyezését, és a kényszervallatások megszüntetését, mert semmilyen indok nem áll fenn a letartóztatás fenntartására. Az önkény ma Magyarországon tort ül. Újonnan létrehozott politikai rendőrség, a miniszterelnök által utasított hatóságok valós indokok nélkül járnak el magyar polgárokkal szemben. Fenyegetnek, elhurcolnak, ellenfeleik megsemmisítésére törekednek, építik az egypártrendszert. Az újkommunizmus módszerei ezek, amelyekkel szemben harcolnunk kell” – vonultatja fel még a közlés.

Bús Balázst szombaton a szegedi Csillag börtönből kiengedve bűnügyi felügyeletbe helyezték.