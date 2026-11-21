A Magyarnemzet.hu úgy értesült, a Fuzik Zsolt-féle számlagyárból származhat az utóbbi napokban a közbeszédet mozgató 6,5 milliárdnyi elásott forint.

Mint a cikk felvonultatja, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) által lefoglalt készpénznek a Fuzik Zsolt nevével fémjelzett számlagyárhoz lehet köze, egy bennfentes vállalkozó, Galgóczy Ferenc ugyanis azt állítja, hogy a szóban forgó számlagyárból hatmilliárd forint készpénz került Fabó György vállalkozóhoz – akié ugye a terület, amelyen a pénzt találták.

Az információ az NVVH számára is fontos lehet, hiszen a hivatal vezetője, Unger Anna Seszták Miklós érintettségére reagálva nemrégiben azt közölte, nem tudják, kié a pénz.

Galgóczy Ferenc, a Volánbusz-ügy feltárását segítő vállalkozó egy másfél hónapja közzétett Facebook-videójában azt állítja, hogy egy üzletember hárommilliárd, míg Fabó György vállalkozó hatmilliárd forint készpénzt kapott a Fuzik Zsolt nevéhez kötődő számlagyárból. Galgóczy beszélt egy nála jelentkező tanúról is, aki ezt bizonyítékokkal tudná alátámasztani.

Közben egyébként Fabó György ellen jelenleg is büntetőeljárás folyik, a Fuzik Zsolt nevével fémjelzett sokmilliárdos számlagyárügy vádlottja.

A lap felidézi, Fuzik a SYS IT Services Kft. egykori befolyásos munkatársa, valamint a zuglói parkolásüzemeltetésben érdekelt SIS Parking Kft. projektmenedzsere volt. A férfira 2021 nyarán csaptak le bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanújával a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói. A gyanú szerint társaival olyan számlagyárat működtetett, amelynek keretében 19 milliárd forint értékben állítottak ki fiktív számlákat. A rendszerben különböző gazdasági társaságok szerepeltek, a valótlan tartalmú számlák pedig jelentős összegű pénzmozgásokat tettek lehetővé.

A szisztéma lényege az volt, hogy a számlákat befogadó vállalkozások papíron olyan szolgáltatásokért fizettek, amelyek mögött nem állt tényleges teljesítés. Az átutalt összegeket a közreműködő cégeken keresztül készpénzzé alakíthatták, majd a pénz egy része visszakerülhetett a megrendelőkhöz. A számlagyár tevékenységével összefüggésben költségvetési csalás miatt indult büntetőeljárás. A Fuzik-ügyben korábban MSZP-s poltiikusok voltak érintettek.