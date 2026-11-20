Belső vizsgálatot indít az Operaház a balettművészeket és a Magyar Nemzeti Balettintézetet érintő ügyekben – írja az intézmény közleménye nyomán a Telex.

A vizsgálat oka, hogy a Magyar Állami Operaház két szakszervezete is etikai vizsgálatot kezdeményezett Solymosi Tamás balettigazgató vezetői működése miatt.

A szakszervezetek kifogásolták a szereposztást, a táncosok terhelését és a fizetős balettképzés működését is. Kérték, hogy a vizsgálat ideje alatt bizonyos személyi és szereposztási döntéseket csak az új főigazgató jóváhagyásával hozzanak meg, vagy Solymosi Tamást ideiglenesen függesszék fel a munkavégzés alól.

Közleményében az Opera azt írta, hogy az intézmény új vezetése valamennyi jelzést komolyan vesz, és az objektív vizsgálat lefolytatása során partnerként számít a szakszervezetekre és az érintettekre.

A Magyar Állami Operaház megbízott főigazgatói posztját november 2-ától tölti be Ivacs Balázs, aki azután vette át az intézmény ideiglenes vezetését, hogy Ókovács Szilvesztert a kulturális kormányzat menesztette.