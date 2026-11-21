Gyilkosnak nevezte Vlagyimir Putyin orosz elnököt Volodimir Zelenszkij ukrán államfő pénteken a CNN amerikai hírtelevíziónak nyilatkozva.

Az ukrán politikus arra reagált, hogy Donald Trump amerikai elnök előző nap a kínai Sencsenben a barátjának mondta Putyint.

Az orosz elnök „számunkra ellenség és gyilkos. És azt gondolom, hogy a világon sokak szemében gyilkos, embereket öl” – jelentette ki Zelenszkij.

Hozzátette, hogy Putyin teljesen le akarja rombolni Ukrajnát.

Donald Trump az Ázsiai-Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) sencseni csúcstalálkozójának margóján Putyinnal tartott négyszemközti megbeszélése előtt nevezte barátjának az orosz elnököt. Pénteken, amikor egy sajtótájékoztatón arról kérdezték, hogy Putyin valóban tekinthető-e Amerika barátjának, Trump azt mondta: „Amerika nevében nem tudok beszélni”. Hozzátette ugyanakkor, hogy személyesen „fantasztikus” kapcsolatot tart fenn az orosz államfővel.