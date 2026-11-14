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2026. november 14. szombat Aliz
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Seszták Miklós fideszes országgyûlési képviselõ a Metal Kingdom új beruházását bejelentõ sajtótájékoztatón a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2026. március 17-én. A hazai tulajdonú Metal Kingdom Kft. 7,5 milliárd forint értékû beruházást valósít meg a kormány hárommilliárd forintos támogatásával Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Napkoron.
Nyitókép: MTI/Hatházi Tamás

Lemondatná saját pártja Seszták Miklóst - a nap hírei

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Parlamenti mandátuma visszaadására szólította fel Seszták Miklóst a Fidesz és a KDNP frakcióvezetője. A Strasbourgi Emberi Jogi Bírósághoz fordult a Fidesz a parlamenti képviselők mandátumának 12 éves időkorlátja miatt. Kikérné az ukránok véleményét Volodimir Zelenszkij, hogy feladjanak-e területet a biztonsági garanciákért cserébe.

Parlamenti mandátuma visszaadására szólította fel Seszták Miklóst a Fidesz és KDNP frakcióvezetője is, a KDNP pedig fegyelmi eljárást indít és felfüggeszti párttagságát. Bóka János és Rétvári Bence arra kéri a KDNP-s politikust, hogy tisztázza magát az ellene indult büntetőügyben, amelyben pénteken több mint 6 milliárd összegű készpénzt foglaltak le. Ügyvédje szerint a pénteki közleményben nincs benne az, hogy a pénz a védencéé. Magyar Péter miniszterelnök a legutóbbi bejegyzésében úgy fogalmazott: ha van a Fidesz-KDNP frakciónak becsületes, tisztességes tagja, akkor bizonyára haladéktalanul elhatárolódik a maffiától, és lemond a mandátumáról.

A Strasbourgi Emberi Jogi Bírósághoz fordult a Fidesz a parlamenti képviselők mandátumának 12 éves időkorlátja miatt. Bóka János, az ellenzéki párt frakcióvezetője szerint a szabály korlátozza mind a jelöltek, mind a választók politikai jogait.

A miniszterelnök meghallgatását kezdeményezi a Végrehajtási Ügyeket Feltáró Vizsgálóbizottságban a Fidesz frakció. Az ellenzéki képviselőcsoport emellett a Magyar Péter által indított ügyészségi és bírósági eljárások anyagainak bekérését is szorgalmazza.

Feljelentést tett és átfogó hatósági vizsgálatot kért a honvédelmi miniszter a Hortobágyi Nemzeti Parkban, a Fekete-réten történt természetkárosítás miatt. Ruszin-Szendi Romulusz Facebook-bejegyzésében azt írta, engedély nélküli vízkivétel, a csatornarendszer jogosulatlan átalakítása és védett tölgyerdő veszélyeztetése is felvetődhet.

15 milliárd forintos pályázat indul az egészségipari kutatás-fejlesztés és innováció támogatására - jelentette be a tudományos és technológiai miniszter. A pályázattal a gyógyszerfejlesztések I. fázisú klinikai vizsgálataira, valamint a magasabb kockázati osztályba sorolt orvostechnikai és diagnosztikai eszközök fejlesztésére fókuszálnak.

Jövőre teljes támogatást ad az úgynevezett analóg inzulinokra a kormány. Ezt a diabétesz világnapján közölte az Egészségügyi Minisztérium.

Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány az egészségügyi szakdolgozói bérrendezésről szóló javaslatot. A jogszabálytervezethez november 21-ig várják a véleményeket.

Társadalmi egyeztetés indult arról a törvénymódosításról, amely alapján a kutatóhálózat visszakerülne a Magyar Tudományos Akadémiához. A véleményeket november 21-ig várják.

Nyílt levelet írt az Országgyűlés elnökének Áder János, hogy folytassa a jótékonysági keretéből elindított, tehetséges fiatalokat támogató programját. A volt köztársasági elnök arra emlékeztetett, hogy a kormány megszüntetné az egykori államfők évi 73 millió forintos támogatási - úgynevezett jótékonysági - keretét, a hivatalban lévő házelnök és köztársasági elnök keretét ugyanakkor évi 100 millió forintra emelik.

Újabb hibákat találtak a Budapest–Belgrád-vasútvonalon, így decemberben sem indul el a személyszállítás. A közlekedési és beruházási miniszter azt közölte: a kínai kivitelezőnek újabb javításokat kell végeznie a vasútvonal vonatbefolyásoló rendszerén, ezért továbbra sem tudni, mikor indulhat el a személyszállítás.

December 13-án lép életbe az új vasúti menetrend - közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid a változások között említette, hogy bővül a hajnali eljutás lehetősége a szobi és esztergomi elővárosi vonalon, a győri és a ceglédi fővonalon több járat indul, valamint a Balaton térségében télen is bővítik a kínálatot.

Állami kőolajtartalékokból biztosítják a pancsovai finomító működését Szerbiában. Az ügyvezető kormány legfeljebb 66 ezer tonna kőolajat bocsát a Szerbiai Kőolajipari Vállalat rendelkezésére. Az intézkedésre azért volt szükség, mert a horvátországi Adria-kőolajvezeték meghibásodása miatt november 6. óta szünetel a nyersolaj szállítása Szerbiába.

Kikérné az ukránok véleményétVolodimir Zelenszkij, hogy feladjanak-e területet a biztonsági garanciákért cserébe. Az ukrán elnök azt közölte: akkor kezdeményezi a társadalom megkérdezését, ha a partnerek a valódi biztonsági garanciákért, a NATO és EU is tagságért cserébe Ukrajnának a Donyec-medencéből történő kivonulást javasolnák. Az ukrán elnök szerint emellett Oroszország a civilek evakuálásnak ürügyén akarja elfoglalni Kosztyanti-nyivka települést Donyeck megyében.

Jövő csütörtökön találkozik egymással az amerikai, az orosz és a kínai elnök - jelentette be a Fehér Ház. A tájékoztatás szerint a háromoldalú találkozó a dél-kínai Sencsen városában lesz, ahol az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés csúcs is lesz ezzel egyidőben.

Mind egyéni, mind céges szinten, teljes mértékben helyreállította szolgáltatásait a Microsoft. A több mint 24 órás leállás világszerte fennakadásokat okozott.

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Fegyelmi eljárás indul Seszták Miklós ellen, felfüggesztik a párttagságát, lemondatnák mandátumáról

Fegyelmi eljárás indul Seszták Miklós ellen, felfüggesztik a párttagságát, lemondatnák mandátumáról

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) fegyelmi és etikai bizottságának eljárását és ennek időtartamára Seszták Miklós párttagságának felfüggesztését kezdeményezte az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szombaton.
 

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Merész követeléssel állt elő Moszkva, Putyin felosztaná Európát – Ukrajnai háborús híreink szombaton

Merész követeléssel állt elő Moszkva, Putyin felosztaná Európát – Ukrajnai háborús híreink szombaton

A német Bild értesülései szerint Moszkva a békéért cserébe a NATO egyik tagországának kilépését követeli a védelmi szövetségből. A Kreml legmagasabb köreiből érkező elképzelés alapján Finnországnak ki kellene lépnie a katonai szövetségből, míg a balti országokból a katonákat kellene kivonni. Tegnap Sándor Zsolt vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke pénteken Budapesten, a NATO Katonai Bizottságának elnökével, Giuseppe Cavo Dragone admirálissal közösen tartott sajtótájékoztatót, ekkor a Magyarországot fenyegető külföldi szabotázsakciók is szóba kerültek – írja az MTI. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

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Különleges bulivillamos indul útjára Budapesten szombatonként: ezen a vonalon közlekedik, így lehet feljutni rá

Különleges bulivillamos indul útjára Budapesten szombatonként: ezen a vonalon közlekedik, így lehet feljutni rá

A tánctérré alakított szerelvényen ismert hazai DJ-k és zenei kollektívák szolgáltatják a zenét, miközben a résztvevők az esti Budapest kivilágított utcáin utaznak keresztül.

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US has floated Ukraine ceding Donbas for Nato membership, Zelensky says

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