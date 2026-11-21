A Krími hidat előbb-utóbb megsemmisítik, és ezt Vlagyimir Putyin orosz elnöknek is meg kell értenie – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az NBC amerikai televíziónak pénteken adott interjújában.

Zelenszkij szerint Ukrajnának joga van támadni a Krími hidat, amelyet Oroszország a félsziget 2014-es elfoglalása után épített, és amelyen jelentős mennyiségű fegyvert szállít a megszállt ukrán területekre. Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy országa nem fogadja el területeinek orosz megszállását, és azt sem, hogy Moszkva katonai célokra használja ezeket a területeket.

Az ukrán elnök emlékeztetett arra, hogy az orosz hadsereg évek óta támadja Ukrajna infrastruktúráját. Mint mondta, az orosz erők az idén az ukrán vasútvonalakat és hidakat is többször támadták. „Természetesen erre válaszolnunk kellett” – fogalmazott, hozzátéve, hogy az orosz támadásokra a jövőben is válaszolni fognak.

A Krím félszigetet az orosz szárazfölddel összekötő, 19 kilométer hosszú Krími híd Putyin egyik legfontosabb presztízsberuházása. A közúti és vasúti hídból álló átkelőt az Ukrajna elleni teljes körű orosz invázió kezdete óta a megszállt területeken harcoló orosz csapatok utánpótlására is használják.

Az ukrán hadsereg ezen a héten háromszor támadta meg a hidat. A november 17-i csapás következtében a közúti híd egyik szakasza a tengerbe omlott, két nappal később pedig a vasúti pályát is találat érte. Az orosz hatóságok elismerték, hogy a híd súlyosan megrongálódott, helyreállításának időpontja egyelőre bizonytalan.