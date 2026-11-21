A német labdarúgó másodosztályban szereplő VfL Wolfsburg kezdőcsapatában szombaton helyet kapott a háromszoros magyar válogatott Dárdai Bence is, 567 nap után először.

A zöld-fehérek a Holstein Kielt verték 3-0-ra a 12. fordulóban, s bár tavaly novemberi keresztszalag-szakadását követően Dárdai az ősszel négy bajnokin és két kupamérkőzésen csereként már pályára lépett, a kezdőcsapatba csak most került be.

Győzelmével a Wolfsburg a negyedik helyen áll a Bundesliga 2.-ben, az idény végén az első kettő feljut, a harmadik osztályozót játszik az élvonalba kerülésért.