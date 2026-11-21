A police.hu oldalon olvasható közlemény szerint az Európai Célkörözési Egységek Hálózata (ENFAST) és az Europol 2016-ban indította el az EU Most Wanted weboldalt, amellyel Magyarországon az NNI célkörözési osztálya tartja a kapcsolatot, és dönti el, ki vagy kik kerülnek fel Európa legkeresettebb bűnözőinek oldalára a bűncselekmények súlya, valamint az adott Europol kampány tematikája alapján.

Idén eddig világszerte 16 olyan körözöttet fogtak el, akik a weboldalon szerepeltek, közülük öten magyarok voltak–- írták, hozzátéve, hogy a 16 esetből négy elfogása lakossági bejelentésnek volt köszönhető.

A mostani kampány középpontjában azok a szökevények vannak, akik gyermekek vagy idősek sérelmére követtek el bűncselekményeket. A felhívás a múlt héten 14 országban egyszerre indult meg, és 19 körözött szerepel, köztük egy magyarral most az oldalon.

A 49 éves magyar állampolgárral szemben a Szegedi Ítélőtábla 2026. január 3-án adott ki elfogatóparancsot. Eszerint a keresett férfi 2016 és 2021 között legalább tízszer követett el szexuális erőszakot. Élettársával különböző ígéretekkel fiatal lányokat csaltak csanádpalotai otthonukba, ahol kábító hatású szereket kevertek az italaikba. Az elkábulást követően a férfi szexuális cselekményt végzett velük. Ezekről fénykép- és videófelvételeket is készített.

A férfi jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik, nemzetközi és európai elfogatóparancsot is kiadtak vele szemben. A hazai top 50-es körözési listán is fenn van. Elfogása esetén akár 15 év szabadságvesztés is kiszabható vele szemben.