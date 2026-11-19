Megszületett a megállapodás, bruttó 347 ezer forint lesz a minimálbér jövőre. Ez 7,5 százalékos emelés az idei összeghez képest. A garantált bérminimum 6,1 százalékkal, 396 ezer forintra emelkedik.

Felére csökken a vállalkozások rendszerhasználati díja – közölte az energetikai miniszter. Kapitány István videójában azt mondta, hogy a háztartásoknál is lesz változás, de villanyszámla végösszege nem emelkedik. A fideszes Hortay Olivér szerint viszont a háztartások nagy többségének emelkednek a költségei, mert az elosztói alapdíj csaknem tízszeresére nő, a változó tételek pedig csak enyhén csökkennek.

Az eddigi koncesszortól az állami tulajdonú Magyar Közúthoz kerül a magyar autópályák üzemeltetése 2027 április 1-jén – erősítette meg a közlekedési és beruházási miniszter. A Magyar Közlönyben megjelent a koncessziós szerződés megszüntetéséről szóló kormányhatározat.

Jóváhagyta Magyarország tervét a részvételre az uniós védelmi hitelprogramban az Európai Unió. Magyarország Európai Unió mellé rendelt állandó képviselete Facebook-oldalán azt írta, hogy a döntés által Magyarország is hozzájárul az európai védelmi készültség további erősítéséhez.

Hatnapos ülést tart jövő héttől az Országgyűlés, amely 27 előterjesztést tárgyal. Kedden egyebek között több adótörvényről szavaznak. Szerdán napirendre kerül a dohányboltellátási monopólium megszüntetése. Csütörtökön a parlament működésének átalakításáról vitáznak majd.

Csaknem 250 módosító indítvány érkezett a 2027-es költségvetéshez. A Tisza képviselői csökkentenék a debreceni CATL akkumulátorgyár-beruházás, a Veritas intézet és Magyarságkutató Intézet támogatását. Az ellenzéki frakciók több százmilliárd forint átcsoportosítását javasolják. Többek között bevezetnék a 40 év feletti kétgyermekes édesanyákra is az adómentességet, magasabb béremelést kezdeményeznek egyes ágazatokban, kifizetnék a 14. havi nyugdíj 2. heti részletét.

Kihelyezett frakcióülést tart ma és holnap Siófokon a Tisza Párt képviselőcsoportja, a választások óta először. A tanácskozáson értékelik az eddigi munkát és megtervezik a következő időszak feladatait.

Menesztették a NAV 7 vezetőjét – tudta meg a HVG. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal megerősítette a lap információját. A távozók között van Lakos Lambert István informatikai elnökhelyettes is.

3 hónappal meghosszabbítaná Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke és két társa letartóztatását a Központi Nyomozó Főügyészség. Szerintük továbbra is fennállnak a kényszerintézkedés indokai.

Újranyitja a kormány a Debrecen és Nagykereki közötti 106-os vasútvonalat, ahol több mint egy éve szünetel a személyszállítás közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid felidézte: a vonalat az akkumulátorgyár bővítése miatt zárták be.

Dunaújváros önkormányzata a fizetésképtelenség határára sodródott, ezért segítséget kértek a kormányfőtől. Pintér Tamás polgármester közösségi oldalán bejelentette: Magyar Péter pozitívan fogadta a személyes egyeztetésre szóló meghívását.

Teljesen betiltják a rövid távú lakáskiadást a budai Várnegyedben 2028. január elsejétől, az I. kerületi önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a rövid távú lakáskiadás szabályozásáról szóló rendeletét. Eszerint a már nyilvántartásba vett szálláshelyek 2027 végéig még működhetnek.

Központi információs oldalt hozott létre a kormány arról, hogy hol, milyen formában kaphat segítséget az, aki a téli hideg miatt veszélybe kerül. A tel.kormany.hu oldalon megtalálhatók a segítségnyújtó intézmények elérhetőségei, a tűzifaprogram részletei, a legfrissebb közlekedési információk és az aktuális időjárás-jelentések is.

Felszólította Magyarországot az Európai Bizottság, hogy aktualizálja a légszennyező anyagok kibocsátásának csökkentésére vonatkozó nemzeti programját. Az uniós szabályok szerint a tagállamoknak ezt legalább négyévente meg kell tenniük.

Két évvel elhalasztja a fosszilis energiahordozók importjára vonatkozó metánkibocsátási előírások alkalmazását az Európai Unió. Így azok csak 2029. január 1-jén lépnek életbe.

Közös nyilatkozatot fogadott el Kína, Oroszország és az Egyesült Államok a 3 ország vezetőinek sencseni találkozóján. Hszi Csin-ping, Vlagyimir Putyin és Donald Trump a nemzetközi biztonság és a stratégiai stabilitás megőrzése mellett kötelezte el magát. Egyebek között megállapodtak az energiapiaci ellátás stabilitásának elősegítésében, valamint az olajtermelés és -szállítás növelésének támogatásában. Nukleáris kérdésekben megerősítették, hogy atomháborút nem lehet megnyerni, ezért azt soha nem szabad megvívni.

Európa részt vesz majd az Oroszországgal a háború lezárásáról folytatott tárgyalásokon - közölte az ukrán elnök Berlinben, az Ukrajnát katonailag támogatni kész országok vezetőinek ülése utáni tájékoztatón. Volodimir Zelenszkij közölte, az ügyben külön megbeszélést folytat Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai különmegbízottakkal arról, hogy mikor és milyen napirenddel tartják meg a következő béketárgyalást Oroszországgal.

Ukrán szárnyas rakéták rongálták meg a Krími hidat, amely az orosz szárazföldet köti össze a megszállt félszigettel – jelentette be az ukrán hadsereg vezérkara. A Neptun típusú rakéták a híd tartóívét és az alatta húzódó vasúti pályát is eltalálták.

Egyhangúlag, vita nélkül ratifikálta a dán parlament a Dániával, az Egyesült Államokkal és Grönlanddal kötött háromoldalú biztonsági megállapodást. A szeptemberben aláírt egyezmény két új amerikai katonai bázis létesítését teszi lehetővé Grönlandon, és engedélyezi az Aranykupola rakétavédelmi rendszer telepítését.