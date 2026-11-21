„2057 helyett 2027-ben vége: aláírtam a Mészáros–Szíjj-féle autópálya-koncessziós szerződés megszüntetésének első lépését jelentő megállapodást!” – írta ki a Facebookra szombat délelőtt Vitézy Dávid.

Ezzel a lépéssel állítása szerint 21,5 ezer milliárd forint olyan állami kötelezettségtől szabadul meg a kormány, amit a következő évtizedekben Mészáros Lőrinc és Szíjj László cégének kellett volna kifizetni.

„Ez a szerződés volt a Fidesz egyik legsúlyosabb bűne, hiszen több mint három évtizeden keresztül garantált volna hatalmas profitot Mészáros Lőrincnek és Szíjj Lászlónak, miközben évente százmilliárdokkal károsította volna meg a magyar adófizetőket. Az egész konstrukciót szándékosan úgy alkották meg, hogy egy esetleges kormányváltás esetén se lehessen felmondani a szerződést. Nekünk azonban alig több mint fél év alatt sikerült kiszállnunk belőle, ráadásul úgy, hogy az MKIF az üzemeltetéshez szükséges gépeket és telephelyeket is átadja a Magyar Közútnak, miközben az M1-esen zajló munkálatok sem állnak le” – folytatta a tárcavezető.

Jövő év áprilisától a magyar gyorsforgalmi úthálózat fenntartását és működtetését az állami tulajdonú Magyar Közút végzi majd, az eddigi költségek harmadáért.

Az autópályák üzemeltetését végző kollégákat is átveszik.

„Végre jut költségvetési forrás így a vasút és az országos közúthálózat szükséges felújítására is, nem csak az autópálya-koncesszió éves 500-600 milliárd forintos kiadására. Így néz ki a gyakorlatban az, amikor egy kormány nem néhány vállalkozó, hanem a magyar emberek érdekei szerint hozza meg a döntéseit. A végleges megszüntető szerződést év végéig tervezzük aláírni a most aláírt megállapodás alapján” – zárta gondolatait Vitézy Dávid.