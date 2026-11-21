Zár alá vették Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter házát és autószalonját, az intézkedést több mint kilencmilliárd forint erejéig rendelték el – közölte a távirati iroda a 24.hu értesülése alapján szombaton.

A portál szerint az intézkedést a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) végezte, és érinti a korrupcióval meggyanúsított és letartóztatott volt fejlesztési miniszter kisvárdai házát, valamint a településen működő autószalonját üzemeltető cégét, a Ramiris Autó Kft.-t.

Az intézkedés indoklása szerint Seszták Miklós megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy a vesztegetési bűncselekmény elkövetéséből származó vagyonnal gazdagodott, így a vele szembeni vagyonelkobzás feltételei fennállnak – közölte az MTI.