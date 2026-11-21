A 't Haviksoog (Sólyomszem) nevű csoport létezését a Pointer holland oknyomozó televíziós műsor tárta fel a múlt hétvégén. A beszámoló szerint a résztvevők elsősorban nők lábáról, hátsójáról és melléről készített, titokban rögzített felvételeket osztottak meg egymással. A megosztott fényképekre a csoport tagjai különféle, részben szexuális utalásokkal, részben pedig undort vagy megvetést kifejező emodzsikkal reagáltak.

A Pointer szerint a csoportot 2019-ben, a Zwarte Cross nevű holland fesztivál idején hozták létre. A fényképeken szereplő nők többsége Hollandia keleti részéből, elsősorban az Achterhoek régióból származik.

A hatóságok arról tájékoztattak, hogy a tényfeltáró riport megjelenése óta több bejelentést is kaptak az ügyben.

Az elmúlt években számos, nőkről készült fényképet osztottak meg a csoportban, többségüket az érintettek tudta nélkül.

„Azon túl, hogy az ilyen magatartás erkölcsileg elítélendő, vizsgáljuk, hogy történtek-e bűncselekmények, pontosan milyen bűncselekményekről lehet szó, és hogyan kezelhetők ezek büntetőjogi szempontból” – közölte a rendőrség.

A rendőrség arra kérte azokat a nőket, akik úgy vélik, hogy róluk is megoszthattak felvételeket, hogy jelentkezzenek a hatóságoknál. Egyúttal a csoport férfi tagjait is együttműködésre szólította fel, hangsúlyozva, hogy a történtek bejelentése és az azok elleni fellépés nem kizárólag az áldozatok felelőssége.

Az oknyomozó műsor a résztvevők arcát kitakarta a nyilvánosságra hozott felvételeken, arra hivatkozva, hogy a büntetőeljárás még kezdeti szakaszban van, és a csoporttagok hozzátartozóit, akiknek semmi közük az ügyhöz, nem kívánják kitenni a közfelháborodás következményeinek.

A Pointer hétfői beszámolója szerint a botrány kirobbanása után a férfiak tömegesen kezdték elhagyni a WhatsApp-csoportot, miután annak egyik adminisztrátora felszólította őket a kilépésre. Az adminisztrátor arra figyelmeztetett, hogy a csoportot törölni kell, különben jogi eljárás indulhat, és azt állította, hogy a résztvevők neve és telefonszáma már ismert.