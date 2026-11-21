Ázsia eddig ismert legősibb kőzeteire bukkantak kínai geológusok az észak-kínai Hopej tartomány keleti részén. A kőzetek korát 3,95 milliárd évben határozták meg – közölte pénteken a kínai földtani szolgálat.

A kutatást Van Jü-seng, a Kínai Földtudományi Akadémia kutatója vezette, a csoport eredményei a Nature című tudományos folyóiratban jelentek meg.

A Föld mintegy 4,5 milliárd éve keletkezett, történetének első néhány százmillió évéből azonban alig maradt fenn kőzet.

A hopeji leletek mindössze 50 millió évvel fiatalabbak a Föld legidősebb ismert kőzeténél, a mintegy négymilliárd éves kanadai Acasta-gneisznél.

A kutatók szerint a leletek arra utalnak, hogy már 3,95 milliárd évvel ezelőtt is előfordulhatott, hogy az egyik kőzetlemez a másik alá süllyedt. A kőzetek emellett közvetlen bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy a földköpenyben már a hadaikumban, vagyis a Föld kialakulását követő első néhány százmillió évben csökkent egyes kémiai elemek aránya.