A berliniek folytatták mélyrepülésüket, három döntetlennel és két vereséggel már ötmérkőzéses nyeretlenségi sorozatnál tartanak. Schäfer András tagja volt az Union kezdőcsapatának, a kilencedik percben sárga lapot kapott, majd a 73. percben lecserélték. A lipcsei együttesben a másik magyar válogatott játékos, Willi Orbán végig a pályán volt.

Bár Frankfurtban csak egy gól esett, meglehetősen mozgalmasra sikeredett az első játékrész. Az Eintracht Jonathan Burkardt révén vezetést szerzett, majd a 44. percben kihagyott egy tizenegyest. A hazai támadó hibája előtt három perccel a Hoffenheim is büntetőhöz jutott, de a rutinos, 119-szeres horvát válogatott Andrej Kramaric lövését védte a Frankfurt kapusa.

Ha nehezen is, de kihasználta a Dortmund, hogy a bajnoki címvédő Bayern München pénteken csak 1-1-es döntetlent játszott a Kölnnel. A Borussia szombaton Felix Nmecha 80. percben szerzett góljával győzött a sereghajtó Mönchengladbach vendégeként, és átvette a vezetést a tabellán.

Bundesliga, 10. forduló:

Union Berlin-RB Leipzig 1-5 (1-1)

Eintracht Frankfurt-TSG 1899 Hoffenheim 1-0 (1-0)

Borussia Mönchengladbach-Borussia Dortmund 0-1 (0-0)

Bayer Leverkusen-SC Paderborn 4-0 (1-0)

SV Elversberg-SC Freiburg 0-1 (0-1)

pénteken játszották:

Bayern München-1. FC Köln 1-1 (1-1)

vasárnap játsszák:

FC Augsburg-FSV Mainz 15.30

Werder Bremen-Hamburger SV 17.30