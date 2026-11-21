A bajnoki címre hajtó Manchester City 1-1-es döntetlent játszott szombaton hazai pályán a Fulhammel az angol labdarúgó-bajnokság 11. fordulójában.
Enzo Maresca vezetőedző együttese a harmadik a tabellán, de sorozatban a negyedik bajnoki találkozóján maradt nyeretlen, és három vereség után ezzel a döntetlennel újabb pontokat veszített. A Fulham csak a 14. helyen áll, de öt forduló óta nem kapott ki, két sikert követően sorozatban a harmadik döntetlenjét érte el.
Premier League, 11. forduló:
Manchester City-Fulham 1-1 (0-1)
Vasárnap:
Liverpool FC-Manchester United 17.30