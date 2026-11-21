Annak érdekében, hogy minél többen mozogjanak Magyarországon, a 2027-es költségvetésben a korábbi 13 milliárd forintnál jóval többet, 31 milliárd forintot szán a kormány a szabadidősport támogatására – közölte Pósfai Gábor sportért felelős belügyminiszter a Facebook-oldalán szombaton.

Azt írta, hogy az aktív életmód és szabadidősport ösztönzése, valamint az eredményes versenysport nem zárják ki egymást, nem egymás ellentétei.

A kormány reményei szerint a jövő évi költségvetési forrásokból megvalósuló programoknak és beruházásoknak is köszönhetően egyre aktívabb és egészségesebb lesz a magyar társadalom – tette hozzá.