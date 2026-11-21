„Közgazdászként, volt vállalkozóként és a magyar vállalkozások helyzetét szívén viselő képviselőként nagyon örülök annak, hogy a világ egyik legnagyobb és legbefolyásosabb hitelminősítő intézete, a Moody’s NEGATÍVRÓL STABILRA változtatta Magyarország adósbesorolását” – írta a hitelminősítői közlésre reagálva szombaton a Facebookon Forsthoffer Ágnes házelnök.
Emlékeztetett rá: eddig Bolíviával azonos szinten tekintettek hazánk pénzügyi megbízhatóságára.
A negatív besorolás szerinte egy erős sárga lap a piacoknak: a befektetők az ilyen országokat fokozott óvatossággal vagy távolságtartással kezelik, sőt, elkezdik kivonni a tőkét az országból. Az állampapírok hozama emelkedik, tehát az állam drágábban tudja finanszírozni magát, és gyengülhet a fizetőeszköz árfolyama.
„Miért jó, ha a besorolásunk javul? Erősebb a nemzetközi üzleti bizalom a magyar vállalkozások iránt is. Ha csökkennek a hitelkamatok, a vállakozások is olcsóbban jutnak finanszírozáshoz, ami szabadabb utat nyit a fejlődés és a beruházások előtt. Javul a hazai cégek alkupozíciója, hitelképessége a piacon” – folytatódik a bejegyzés.
- A költségvetés stabilizálására tett intézkedések,
- a jogállamiság visszaállítása érdekében hozott jogszabályok,
- a korrupcióellenes reformok,
- az Európai Unióval való kapcsolat javulása, valamint
- a korábban zárolt uniós források felszabadítása miatt
szerinte már változik hazánk nemzetközi megítélése.
Felidézte, a pénzügyminiszter Kármán Andrással mindketten a veszprémi Lovassy Gimnáziumban végeztek, majd közgazdászok lettek.
„Kötcsén találkoztunk először, együtt indultunk életünk legnagyobb kihívásába. Büszke vagyok arra, hogy egy ilyen higgadt, nagy tudású és emberséges szakember Magyarország pénzügyminisztere. Az ő munkája nagyon fontos Magyarország pénzügyi, befektetői megítélése szempontjából” – zárul a bejegyzés.