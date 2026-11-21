„Közgazdászként, volt vállalkozóként és a magyar vállalkozások helyzetét szívén viselő képviselőként nagyon örülök annak, hogy a világ egyik legnagyobb és legbefolyásosabb hitelminősítő intézete, a Moody’s NEGATÍVRÓL STABILRA változtatta Magyarország adósbesorolását” – írta a hitelminősítői közlésre reagálva szombaton a Facebookon Forsthoffer Ágnes házelnök.

Emlékeztetett rá: eddig Bolíviával azonos szinten tekintettek hazánk pénzügyi megbízhatóságára.

A negatív besorolás szerinte egy erős sárga lap a piacoknak: a befektetők az ilyen országokat fokozott óvatossággal vagy távolságtartással kezelik, sőt, elkezdik kivonni a tőkét az országból. Az állampapírok hozama emelkedik, tehát az állam drágábban tudja finanszírozni magát, és gyengülhet a fizetőeszköz árfolyama.

„Miért jó, ha a besorolásunk javul? Erősebb a nemzetközi üzleti bizalom a magyar vállalkozások iránt is. Ha csökkennek a hitelkamatok, a vállakozások is olcsóbban jutnak finanszírozáshoz, ami szabadabb utat nyit a fejlődés és a beruházások előtt. Javul a hazai cégek alkupozíciója, hitelképessége a piacon” – folytatódik a bejegyzés.

A költségvetés stabilizálására tett intézkedések,

a jogállamiság visszaállítása érdekében hozott jogszabályok,

a korrupcióellenes reformok,

az Európai Unióval való kapcsolat javulása, valamint

a korábban zárolt uniós források felszabadítása miatt

szerinte már változik hazánk nemzetközi megítélése.

Felidézte, a pénzügyminiszter Kármán Andrással mindketten a veszprémi Lovassy Gimnáziumban végeztek, majd közgazdászok lettek.

„Kötcsén találkoztunk először, együtt indultunk életünk legnagyobb kihívásába. Büszke vagyok arra, hogy egy ilyen higgadt, nagy tudású és emberséges szakember Magyarország pénzügyminisztere. Az ő munkája nagyon fontos Magyarország pénzügyi, befektetői megítélése szempontjából” – zárul a bejegyzés.