A hidrogén fontos szerepet tölthet be a közlekedés és az ipar szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésében, szállítása és tárolása azonban jelentős műszaki és gazdasági kihívásokkal jár. A HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont 1,25 milliárd forint támogatással indította el a „LOHC Misszióvezérelt Nemzeti Laboratórium” című, projektet, amely a hidrogén ellátási lánc kritikus pontját – a helyszíni, biztonságos és költséghatékony hidrogénfelszabadítást – támogatja, elsősorban a közúti hidrogéntöltő hálózatok igényeire szabva.

A koncepció lényege, hogy a hidrogén szerves hidrogénhordozó vegyületben megkötve, folyadék formában, akár a meglévő üzemanyag-logisztikai eszközöket használva szállítható és tárolható legyen, és a vegyületből majd a felhasználás helyén igény szerint, automatizáltan szabadítható fel.

Nagy kihívás új infrastruktúrát építeni úgy, hogy a régit is fel lehessen használni. A HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont munkatársa, Pintér Gábor ezzel kapcsolatban az InfoRádióban elmondta: tartálykocsi fogja szállítani a hidrogént, így használható a meglévő infrastruktúra, majd onnan egy dehidrogénezési eljárás segítségével kerül a töltőberendezéshez a hidrogén. Hozzátette:

az a legfontosabb ebben az eljárásban, hogy nem szükséges a hidrogént túlságosan összenyomni, hanem – leegyszerűsítve – folyadékban oldják fel, így szállítják, tárolják.

Persze a hidrogén megkötéséhez és felszabadításához is kell energia, ami természetesen rontja a teljes folyamat hatásfokát, azonban ez az energia összehasonlítva egy komprimálással – amikor összenyomják a hidrogént – még mindig versenyképes lehet.

A projekt során egy olyan kísérleti berendezés készül, amely a valós felhasználási környezethez illeszkedik.

Ismert, Magyarországon jelenleg egyetlen hidrogéntöltő-állomás működik. Ennek bővítését is célozhatja a folyamatra szánt 4 éves tudományos program; Pintér Gábor szerint 6-7 év múlva el is lehet jutni oda, hogy a technológia az ipari gyakorlat hétköznapjaiba kerüljön, és része legyen a hidrogénnel üzemelő buszok és nehézgépjárművek közlekedésének.

A cikk Janovitz Bálint interjúja alapján készült.