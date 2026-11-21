Kibertámadás érte az amerikai Szövetégi Nyomozóiroda (FBI) országos bűnügyi információs adatbázisát, a hatóságok vizsgálatot indítottak – jelentette a CNN péntek este az ügyben tájékoztatott személyre hivatkozva.

A bejelentés előtt néhány órával egy másik amerikai hírcsatorna, az NBC News arról számolt be, hogy az amerikai mezőgazdasági minisztériumot ugyancsak kibertámadás érte még a hét elején. Ennek során hackerek hozzáfértek ahhoz a rendszerhez, amely a gazdálkodóknak történő kifizetéseket bonyolítja.

Az amerikai kormányzati intézmények elleni kibertámadásokat megelőzően egy sor technológiai leállás történt az Egyesült Államokban, megzavarva a légi közlekedést és a banki műveleteket.

A legutóbbi technológia zavarok miatt Donald Trump elnök csütörtökön menesztette Sean Cairncrosst, a Fehér Ház kiberbiztonsági igazgatóját, aki 2025 augusztusa óta vezette a hivatalt. A tisztséget ideiglenesen Kirsten Davies, a hadügyminisztérium jelenlegi informatikai igazgatója tölti be.