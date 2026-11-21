A 14–19 éves magyar fiatalok csaknem harmada lelki, magánéleti kérdésekben is a mesterséges intelligenciához fordul az UNICEF Magyarország és az NN Biztosító megbízásából készült kutatás szerint. Miért könnyebb egy chatbotnak megnyílni, mik ennek a kockázatai, és hogyan maradhat meg a bizalom a gyerek és a szülő között? Az InfoRádió Csibi Zsannát, az UNICEF Magyarország gyermekjogi munkatársát, pszichológust kérdezte.
A serdülőkor késői fejlődési szakaszában az a fiatalok fejlődési feladata, hogy az önállósodást elsajátítsák – ez is lehet az egyik oka annak, hogy a kérdéseikkel az AI chatfelületekhez fordulnak. Ugyanakkor viszont erős szégyenérzet vagy megfelelési kényszer is kapcsolódik az érzéseikhez, cselekvéseikhez, és ilyenkor könnyebb talán a telefont kinyitni és beírni a kérdést, mert az AI sohasem szégyeníti meg őket, nem ítélkezik, hanem csak egy olyan applikáció, amiben könnyen és gyorsan kapnak választ, azonnal elérhető módon – mondta a 14-19 éves fiatalokra koncentráló kutatásuk kapcsán az InfoRádióban Csibi Zsanna, az UNICEF Magyarország gyermekjogi munkatársa.
Hogy hol húzódik a határ, miben segíthet egy chatbot és mikor válhat kockázatossá, amikor egy fiatal rábízza magát, arról a kutatás alapján Csibi Zsanna azt mondta, a legtöbben a lelkiállapotukról, a magányosságról, a rossz kedvről is beszélgetnek az AI-jal (a fiatalok 38 százaléka), ugyanakkor párkapcsolati kérdéseket is megbeszélnek vele (35 százalék). Ilyenkor becsapós lehet az AI, mert tud úgy válaszolni, hogy az rövid távon akár segítő is lehet a fiatalnak, ugyanakkor hosszú távon nem tudja pótolni azt, amit egy személyes kapcsolatban megkaphatnak.
A kutatás szerint az úgynevezett alacsonyabb mentális jólétű fiatalok jóval gyakrabban kérnek ilyen segítséget. Pszichológusként ezzel kapcsolatban Csibi Zsanna sokszor azt látja, hogy azok a szorongó fiatalok, akik nem tudnak kapcsolatot teremteni társaikkal, a mesterséges intelligenciában találnak beszélgetőpartnert. Ez első lépésnek jó lehet szerinte, mert a naplózáshoz hasonlóan a gondolataik leírásával rendezhetik őket, illetve az ezekről folytatott párbeszéddel akár gyakorolhatják is a társas készségeket. Ugyanakkor az a csapdája is megvan, hogy ha nem is akarnak kapcsolódni a társaikhoz, meg sem próbálják, mert félnek a visszautasítástól, és
inkább elmenekülnek az AI-hoz, akkor az hosszú távon egy olyan megerősítést generál, ami fenntart egy nehezen elhagyható helyzetet.
A kutatás adatai arra is felhívja a figyelmet, hogy folyamatosan meg kell tudni tartani a kapcsolódást a fiatalokkal, mert már 13-14 évesen is használhatják az okostelefont és a mesterséges intelligenciát. Ez előtt kell már tudatosítani tehát például az adatvédelem fontosságát is, hogy nem szabad feltölteni akármit a netre vagy az AI-ba, mert az olyan kezekbe kerül, amit nem lehet kontrollálni. És mivel a fiatalok gyakran lelki társat keresnek a nyelvi modellek használatával, ha a szülők bizalmi kapcsolatot alakítanak ki a gyerekeikkel a korábbi életkorokban, akkor az AI-t ugyanúgy használni fogják, de emellett a szülőkhöz is fordulnak – mondta Csibi Zsanna.
Kiemelte még, hogy nem tiltással kell a gyerekek felé fordulni, hanem kíváncsisággal. Például az AI-t is használhatják közösen, vagy megbeszélhetik, mit tanácsolt egy nyelvi modell a gyereknek, az megbízható-e és használható-e egy adott szituációban, vagy sem.
A 14–19 éves magyar fiatalok csaknem harmada lelki, magánéleti kérdésekben is a mesterséges intelligenciához fordul az UNICEF Magyarország és az NN Biztosító megbízásából készült kutatás szerint. Miért könnyebb egy chatbotnak megnyílni, mik ennek a kockázatai, és hogyan maradhat meg a bizalom a gyerek és a szülő között? Az InfoRádió Csibi Zsannát, az UNICEF Magyarország gyermekjogi munkatársát, pszichológust kérdezte.
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