A serdülőkor késői fejlődési szakaszában az a fiatalok fejlődési feladata, hogy az önállósodást elsajátítsák – ez is lehet az egyik oka annak, hogy a kérdéseikkel az AI chatfelületekhez fordulnak. Ugyanakkor viszont erős szégyenérzet vagy megfelelési kényszer is kapcsolódik az érzéseikhez, cselekvéseikhez, és ilyenkor könnyebb talán a telefont kinyitni és beírni a kérdést, mert az AI sohasem szégyeníti meg őket, nem ítélkezik, hanem csak egy olyan applikáció, amiben könnyen és gyorsan kapnak választ, azonnal elérhető módon – mondta a 14-19 éves fiatalokra koncentráló kutatásuk kapcsán az InfoRádióban Csibi Zsanna, az UNICEF Magyarország gyermekjogi munkatársa.

Hogy hol húzódik a határ, miben segíthet egy chatbot és mikor válhat kockázatossá, amikor egy fiatal rábízza magát, arról a kutatás alapján Csibi Zsanna azt mondta, a legtöbben a lelkiállapotukról, a magányosságról, a rossz kedvről is beszélgetnek az AI-jal (a fiatalok 38 százaléka), ugyanakkor párkapcsolati kérdéseket is megbeszélnek vele (35 százalék). Ilyenkor becsapós lehet az AI, mert tud úgy válaszolni, hogy az rövid távon akár segítő is lehet a fiatalnak, ugyanakkor hosszú távon nem tudja pótolni azt, amit egy személyes kapcsolatban megkaphatnak.

A kutatás szerint az úgynevezett alacsonyabb mentális jólétű fiatalok jóval gyakrabban kérnek ilyen segítséget. Pszichológusként ezzel kapcsolatban Csibi Zsanna sokszor azt látja, hogy azok a szorongó fiatalok, akik nem tudnak kapcsolatot teremteni társaikkal, a mesterséges intelligenciában találnak beszélgetőpartnert. Ez első lépésnek jó lehet szerinte, mert a naplózáshoz hasonlóan a gondolataik leírásával rendezhetik őket, illetve az ezekről folytatott párbeszéddel akár gyakorolhatják is a társas készségeket. Ugyanakkor az a csapdája is megvan, hogy ha nem is akarnak kapcsolódni a társaikhoz, meg sem próbálják, mert félnek a visszautasítástól, és

inkább elmenekülnek az AI-hoz, akkor az hosszú távon egy olyan megerősítést generál, ami fenntart egy nehezen elhagyható helyzetet.

A kutatás adatai arra is felhívja a figyelmet, hogy folyamatosan meg kell tudni tartani a kapcsolódást a fiatalokkal, mert már 13-14 évesen is használhatják az okostelefont és a mesterséges intelligenciát. Ez előtt kell már tudatosítani tehát például az adatvédelem fontosságát is, hogy nem szabad feltölteni akármit a netre vagy az AI-ba, mert az olyan kezekbe kerül, amit nem lehet kontrollálni. És mivel a fiatalok gyakran lelki társat keresnek a nyelvi modellek használatával, ha a szülők bizalmi kapcsolatot alakítanak ki a gyerekeikkel a korábbi életkorokban, akkor az AI-t ugyanúgy használni fogják, de emellett a szülőkhöz is fordulnak – mondta Csibi Zsanna.

Kiemelte még, hogy nem tiltással kell a gyerekek felé fordulni, hanem kíváncsisággal. Például az AI-t is használhatják közösen, vagy megbeszélhetik, mit tanácsolt egy nyelvi modell a gyereknek, az megbízható-e és használható-e egy adott szituációban, vagy sem.

Megállapítások a kutatásból A kérdőíves kutatásban a fiatalok 37 százaléka számolt be arról, hogy gyakran vagy szinte minden reggel szorongva, feszülten kezdi napi teendőit, 39 százalékuk pedig jellemzőnek tartotta magára, hogy az aggodalomhoz vagy stresszhez testi tünetek is társulnak.



Az alacsony mentális jóllétű fiatalok 43 százaléka rendszeresen vagy alkalmanként kér támogatást, magánéleti tanácsot AI-modelltől, míg a jó vagy kiemelkedő mentális jóllétű fiatalok körében ez az arány mindössze 22 százalék.



A nemek és az életkor szerinti különbségek is figyelemre méltók. A lányok 37 százaléka, a fiúk 27 százaléka használja az AI-t ilyen célokra. Míg a 14–15 évesek körében 19 százalék, a 16–17 éveseknél már 41 százalék, a 18–19 éveseknél pedig 39 százalék ez az arány.



A válaszadók 22 százaléka családi, szülőkkel vagy rokonokkal kapcsolatos ügyeket, 12 százalékuk pedig erőszakkal, agresszióval vagy bántalmazással kapcsolatos kérdéseket is megbeszélt már virtuális „személlyel”. (Ez nem feltétlen jelent lelki problémát vagy segítségkérést, de mutatja, hogy a technológia egyre intimebb szerepet tölt be a fiatalok életében.)



Bár a fiatalok érzékelik a mentális nehézségek jelenlétét, ez nem vezet automatikusan segítségkéréshez: sokan inkább magukban tartják, vagy igyekeznek eltitkolni problémáikat a környezetük elől. A válaszadók 70 százaléka szerint a fiatalok sokszor inkább egyedül próbálják megoldani problémáikat. A segítségkérés fontos akadálya lehet a szégyenérzet (67 százalék), a problémák komolyan vételével kapcsolatos aggodalom (63 százalék), valamint a kitudódástól való félelem (61 százalék). A válaszadók 42 százaléka szerint sok fiatal azt sem tudja, kihez fordulhatna, 36 százalék pedig a szakemberekkel szembeni bizalomhiányt is akadálynak látja. Ezek az eredmények a válaszadók kortársaikról alkotott véleményét mutatják, nem minden esetben saját személyes akadályaikat. Az AI-szolgáltatások használata szinte általános a 14–19 évesek körében: a fiatalok 96 százaléka használja ezeket valamilyen gyakorisággal, közel minden második válaszadó pedig napi szinten. Az AI-t elsősorban praktikus, tanulási és tájékozódási célokra használják, de lelki és magánéleti kérdésekben is számottevő a szerepe.

Az AI-t lelki vagy személyes témákban használók 44 százaléka úgy érezte, hogy érdemi segítséget kapott, további 42 százalékuk pedig ennek hiányában is pozitívan értékelte a beszélgetést. A fiatalok által érzékelt anonimitás és bizalmasság ugyanakkor nem feltétlenül azonos a szolgáltatások tényleges adatvédelmi és szakmai biztonságával. A korcsoport majdnem háromnegyedének (70 százalék) a zenehallgatás, a film- vagy sorozatnézés segít a feszültség feloldásában, 46 százalékuknak az, ha aludni, pihenni tud és úgy rendezi a gondolatait. A 14–19 évesek 18 százaléka az AI-val vagy chatbottal való beszélgetést is megjelölte azok között, amelyek stressz, szomorúság, feszültség vagy rossz érzések esetén segíteni szoktak neki. Ez annál is inkább figyelemre méltóan magas gyakoriság, mivel ugyanilyen támogató kapcsolatról csak a fiatalok 9 százaléka beszélt a pszichológusok vagy más mentális segítő szakemberek vonatkozásában – olvasható a kutatásban. Ahhoz, hogy a fiatalok nagyobb arányban forduljanak szakértőkhöz, a válaszadók legnagyobb csoportja a szülők és a tanárok jobb felkészítését tartaná fontosnak, hogy a felnőttek korábban felismerjék a mentális nehézségek jeleit, és megfelelően reagáljanak azokra. Emellett sokan igényelnének könnyebben elérhető és megfizethető pszichológiai támogatást, iskolai stresszkezelő foglalkozásokat, valamint kortárssegítő és anonim online lehetőségeket. A támogatási igények életkor és élethelyzet szerint is eltérnek, a rosszabb jólléti helyzetben lévő fiatalok pedig különösen gyakran próbálják egyedül megoldani problémáikat. A teljes kutatás erről az oldalról érhető el

A cikk Janovitz Bálint interjúja alapján készült.