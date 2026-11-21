Cristiano Ronaldo egyszer eredményes volt, a 11-esét azonban elhibázta, csapata, az al-Nasszr pedig 3-1-re kikapott az al-Ahlitól péntek este a szaúdi bajnokság rangadóján.

Íme a kihagyott büntető, amely előtt azonban két lépéssel nemcsak, hogy megtorpan, de egyet vissza is lép, ami nem tűnik szabályosnak.

A dzsiddai Alinma Stadionban az ötszörös aranylabdás portugál sztár hamar vezetéshez juttatta a vendégcsapatot karrierje 986. gólját jegyezve, ám kevéssel később a büntetőjét kapufára lőtte. A hibáját kihasználta a hazai együttes, amely háromszor is bevette az al-Nasszr kapuját, így fordított.

A 3-1-es győzelem révén az al-Ahli 24 ponttal negyedik a tabellán négy ponttal lemaradva a harmadik helyen álló bajnoki címvédő al-Nasszr mögött.