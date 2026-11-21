A cég közleményében az első nap végi becslések alapján „minden idők legnagyobb szórakoztatóipari termékbevezetésének” nevezte az eredményt – írta szombaton a The Guardian brit napilap.

A Rockstar arról is beszámolt, hogy a megjelenés előtt 32,5 millió példányt értékesítettek a játékból, amit szintén rekordként könyveltek el.

A 3,79 milliárd dolláros premierbevétel csaknem az ötszöröse a mintegy 800 millió dollárnak, amelyet a Grand Theft Auto V keresett 2013-ban, a megjelenését követő első 24 órában.

A GTA VI rekordja minden idők legnagyobb bevételű filmje, a Bosszúállók: Végjáték 2,9 milliárd dolláros globális jegyeladását is meghaladta.

A videojáték csütörtökön jelent meg PlayStation 5-re, valamint Xbox Series X|S konzolokra.

A GTA VI virtuális világában a játékosok szabadon mozoghatnak egy lenyűgöző részletességgel megjelenő hatalmas városban, miközben autót lopnak és más küldetéseket teljesíthetnek bűnözői bandák számára.

Az akciójátékot számos kritikus dicsérte, de az amerikai hatóságok óva intették a rajongókat attól, hogy a való életben próbálják meg utánozni a felelőtlen vezetést, erőszakot és egyéb törvénysértést.

Az atlantai rendőrség például azt írta a közösségi médiában: „A GTA nem valós hely, Atlanta viszont igen! Ne keverjék össze a virtuális szórakozást a való életben hozott döntésekkel!”.