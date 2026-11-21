A járművek 4 ütemben érkeznek 2027 második felében, és a jövő év végére minden autóbusz forgalomba állhat: először 20, majd 40, 60, végül újabb 40 autóbusz.

Vitézy Dávid felidézte: októberben sikerült újraindítani a Volán egyik éveken át kihasználatlanul hagyott buszbeszerzését, amelyre 2023-ban kötött keretmegállapodást az előző kormány, de egyetlen jármű megrendelésére sem került sor. Az új kormány meghosszabbította a megállapodást, és újranyitották a versenyt – tette hozzá.

A tárcavezető közlése szerint a kéttengelyes járművek Pest megye agglomerációs közlekedését erősítik majd, az innen felszabaduló újszerű autóbuszokat pedig átcsoportosítják az ország más területeire. Egy autóbuszon 45 ülőhely lesz, teljes befogadóképessége a vezetővel együtt 82 fő. A kialakítás kerekesszékes utasok szállítását is lehetővé teszi. A buszokat 265 kW teljesítményű, Euro VI E környezetvédelmi besorolású dízelmotorral és automata sebességváltóval szerelik fel.

A buszokba külső elektronikus járatjelzők, utastájékoztató monitorok, fedélzeti kamerák és utasszámláló rendszer, továbbá a korábbi beszerzésekhez képest nagyobb hűtőteljesítményű klímaberendezés is kerül. A buszvezetőket holttérfigyelő, intelligens sebességszabályozó, éberségfigyelő és abroncsnyomás-ellenőrző rendszer segíti – ismertette.

A tárcavezető azt írta, a Tisza-kormány megalakulása óta már 815 busz beszerzését indították el vagy indítják el hamarosan a Volán számára, amelyek többsége a vidéki városok helyközi, az országos távolsági és a regionális közlekedésbe kerültek, kerülnek. „Folyamatosan azon dolgozunk, hogy az utasok korszerű, kényelmes és akadálymentes buszokon utazhassanak, a járművezetők pedig biztonságosabb munkakörülmények között dolgozhassanak” – fogalmazott.