A bajor klub pénteken a Köln ellen 1-1-re végződött német bajnoki találkozón két kulcsjátékosát is elvesztette, ugyanis az angol csatár mellett Michael Olisét is le kellett cserélni, de utóbbi sérülése kevésbé komoly. A Bayern arról számolt be, hogy a francia támadó lábfejzúzódást szenvedett, ezért a következő napokban kezelés vár rá, az viszont nem derült ki, pontosan meddig nem futballozhat.

A 33 éves Kane, aki idén kiérdemelte a sportág legnagyobb egyéni elismerésének számító Aranylabdát, már a 20. percben elhagyta a pályát, míg Olisét a szünetben cserélte le Vincent Kompany vezetőedző. Előbbi bal bokáját az éjszaka folyamán meg is műtötték.

„Az élet hullámvölgyei és csúcsai. Természetesen nagyon csalódott vagyok a sérülés miatt, de ez is egy lehetőség arra, hogy kitartásról tegyek tanúbizonyságot, és fejlődjek a 2027-es évre készülve. Frissen, bevetésre készen térek majd vissza a szezon legfontosabb szakaszára” – írta közösségi oldalán Kane, aki a német média értesülései szerint három hónapig nem lesz bevethető.

A szerződését két hete 2029 júniusáig meghosszabbító Kane kiesése hatalmas érvágás a münchenieknek, mivel az angol válogatott csapatkapitánya klub színeiben lejátszott 161 tétmérkőzésen 156-szor volt eredményes.