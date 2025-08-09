ARÉNA
2025. augusztus 9. szombat
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
Nyitókép: Pixabay.com

Levelezésbe kezd a főváros a kormánnyal - a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Alaszkában tárgyal jövő pénteken az ukrajnai háború lezárásáról az orosz és az amerikai elnök. Még mindig nem elérhető az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér. A szennyvízadatok alapján egyes területeken a Covid-fertőzések számának növekedése várható a következő hetekben. Az InfoRádió legfontosabb szombati hírei.

Alaszkában tárgyal jövő pénteken az ukrajnai háború lezárásáról az orosz és az amerikai elnök. A találkozót Donald Trump jelentette be közösségi oldalán, amit később a Kreml is megerősített. A tárgyalások célja egy olyan békemegállapodás kidolgozása, amely területi cseréket is tartalmazhat. A bejelentésre reagálva Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kizárta, hogy az ellenőrzésük alatt álló régiókról lemondjanak.

Rendkívüli csúcstalálkozót tartottak Európában az amerikai elnök béketerve miatt. David Lammy brit külügyminiszter és JD Vance amerikai alelnök találkozott ukrán és európai szövetségesekkel Nagy-Britanniában. A találkozó előtt Keir Starmer brit miniszterelnök telefonon egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Ismét az atomháború növekvő veszélyére hívta fel a figyelmet Nagaszaki polgármestere, az atomtámadás 80. évfordulóján. Az Egyesült Államok a második világháború végén - néhány nappal Hirosima után - Nagaszakira is atombombát dobott. Több mint 40 ezren haltak meg. Szuzuki Siro felszólította a világ vezetőit az atomfegyverek megsemmisítésére és méltatta a civil társadalom szerepét.

Az elektronikus közigazgatás több hardver-eleme is meghibásodott, ezért a kormányzati szakemberek felvették a kapcsolatot a gyártóval - közölte az egészségügyi államtitkár, miután még mindig nem működik az EESZT. Takács Péter a Facebook-on azt írta: a felhőben lévő receptek és a betegek dokumentumai azonban továbbra sem elérhetők. A Belügyminisztérium elrendelte, hogy az Országos Mentőszolgálat által üzemeltetett háziorvosi ügyelti pontokon papír alapú receptírást is biztosítani kell.

Stagnált a múlt héten a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A szennyvízadatok alapján egyes területeken a fertőzések számának növekedése várható a következő hetekben.

Levélben kérte a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetőjét a főpolgármester, hogy az augusztus 20-ai tűzijáték miatt ne zárják le egy hétre a budai és pesti rakpartokat. Karácsony Gergely szerint a több mint 14 milliárd forintos állami ünnepség, különösen a 3,5 milliárdos tűzijáték, komoly környezeti és közlekedési terhelést jelent Budapest számára. A BKK jelezte: már mától (08.09) forgalomkorlátozásokra kell számítani az augusztus 20-ai programok miatt a rakpartokon, a hidakon, a budai Várban, a belvárosban és a Városliget területén.

Befejeződött a nyomozás egy budapesti droglabor ügyében, amelyben 10 férfit kábítószer-kereskedelemmel, egyet pedig pénzmosással gyanúsítanak. A Zala vármegyei rendőrök egy zalaegerszegi terjesztőn keresztül jutottak el a fővárosi drog-előállítókhoz, akik amfetamint tartalmazó folyadékból készítettek szilárd drogot.

Több mint 10 ezer fős mezőny teljesítette a 43. Balaton-átúszás különböző távjait. A teljes, 5,2 kilométeres távon a győztes a nyíltvízi úszóválogatott Barabás Imre lett, aki 2022-ben már nyert Balaton-átúszást, ezúttal 1 óra 2 perc 49 másodperces idővel ért célba. Egy 150 vitorlásból, kishajókból és motorcsónakokból kialakított úszófolyosó garantálta a biztonságot.

Vasárnap országos tűzgyújtási tilalom lép életbe a jelentős nappali felmelegedés és csapadékhiány miatt – jelentette be a Nébih. A Belügyminisztérium és a Katasztrófavédelem szerint a tüzek többségét emberi figyelmetlenség okozza, például eldobott cigarettacsikk, ezért kiemelten fontos a lakosság felelős magatartása.

Megvan a Trump-Putyin-csúcs helyszíne is - Területcsere a megoldás?

Megvan a Trump-Putyin-csúcs helyszíne is - Területcsere a megoldás?

Bár korábban lehetett hallani svájci, olasz és magyarországi helyszínről, a legkézenfekvőbb megoldás született: a két ország határvidéke. A találkozó tárgya természetesen az ukrajnai háború és azon belül is a lehetséges fegyvernyugvás. Donald Trump közvetlenül utalt arra, hogy két irányból is nyomást helyezett az Egyesült Államok Oroszországra.
 

