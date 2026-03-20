2026. március 20. péntek
Filaret, Kijev ukrán ortodox pátriárkája misézik a kereszténység felvételének 1028. évfordulója alkalmából a kijevi Szent Volodimir-székesegyházban 2016. július 28-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Roman Pilipej

Meghalt az ukrán ortodox egyház tiszteletbeli pátriárkája

Infostart / MTI

Elhunyt Filaret (világi nevén Mihajlo Deniszenko), az ukrán ortodox egyház tiszteletbeli pátriárkája életének 98. évében – tudatta Jepifanyij, Kijev és egész Ukrajna metropolitája pénteken a Facebookon.

„Ma mély szomorúság és fájdalom tölti be a szívemet, ahogyan sok ukrán szívét is, mert ma véget ért Őszentsége, Filaret pátriárka földi útja. Arra hívom fel az ukrán híveket, hogy szívből imádkozzanak az elhunyt Filaret pátriárka lelkének nyugalmáért, aki ma megtért az Úrhoz” – írta a metropolita.

Hozzátette, hogy az imádság és Filaret emléke örökre megmarad a független ukrán ortodox egyházban. „Mindig emlékezni fogunk Filaret pátriárka tanításaira az ukrán egyház egységének fontosságáról. Emlékezni fogunk, és követni is fogjuk tanításait és útmutatásait a közösségi egység jelentőségéről, Isten és az egyházi közösség akarata előtti alázatáról, valamint az Istennek, Krisztus egyházának és az ukrán népnek tett odaadó szolgálatról” – hangsúlyozta az egyház vezetője.

Március 9-én vált ismertté, hogy Filaret pátriárkát egy kijevi kórházba szállították egészségi állapotának romlása miatt – emlékeztetett az UNIAN ukrán hírügynökség. A pátriárka az önálló és Moszkvától független ukrán ortodox egyház létrejötte előtt a kijevi patriarkátus vezetője volt. 2018-ban, az egyesítő zsinat után az új – Jepifanyij metropolita vezette – egyház tiszteletbeli pátriárkája lett.

A kijevi patriarkátus egy évvel Ukrajna függetlenné válása után, 1992-ben szakadt el a Moszkva alá rendelt ukrán ortodox egyháztól Filaret vezetésével, már akkor azzal az igénnyel, hogy Ukrajnának Oroszországtól független, saját nemzeti ortodox egyháza legyen. Moszkva ezért kiátkozással büntette Filaretet.

Borvendég Zsuzsa az Arénában: a Mi Hazánk népszavazással kilépne az EU-ból, ha nem a jobboldal nyer a 2029-es EP-választáson

A választásig hátralévő időre sorozatot indított az InfoRádió, hogy a kutatások szerint parlamenti bejutásra esélyes pártok politikusait, szakpolitikusait a kötelező belpolitikai kérdések mellett gazdasági terveikről és külpolitikai megfontolásaikról is kérdezzük. A Fidesz–KDNP, a Mi Hazánk és a DK elfogadta a meghívást, a Tisza Párt nem kívánt élni az alkalommal. Borvendég Zsuzsanna, a Mi Hazánk európai parlamenti képviselője, a párt képviselőjelöltje pártja külpolitikai elképzeléseiről adott tájékoztatást.
 

Titkos sejtek, az iráni rezsim rendszerének alappillérei ellen vív keserves harcot Izrael

Hallatott magáról az iráni legfőbb vezető, a Forradalmi Gárda újabb fontos emberét likvidálták – Híreink az iráni háborúról pénteken

Péntekre virradóra folytatódtak a támadások Izrael és Irán között, miközben a perzsa állam továbbra is drón- és rakétacsapásokat hajt végre az arab öbölországok ellen. Az iráni média szerint péntek reggel egy támadásban életét vesztette az iráni Forradalmi Gárda szóvivője, Ali Mohammad Naeini. Az izraeli hadsereg később megerősítette az értesülést. Péntek reggel nyilatkozatot tett közzé Irán új legfőbb vezetője, Modzstaba Hámenei, az iráni hírszerzési miniszter napokkal korábban bekövetkezett megölése kapcsán. Hámenei szerint sem Irán külső, sem belső ellenségei nem lehetnek biztonságban.

Még mindig ez a legnagyobb munkaerőpiaci ellentmondás: rengeteg dolgozó érzi magát csapdában emiatt

Még mindig ez a legnagyobb munkaerőpiaci ellentmondás: rengeteg dolgozó érzi magát csapdában emiatt

Egyre nagyobb a szakadék a munkáltatók elvárásai és a diákok valós igényei között a hazai munkaerőpiacon.

UK agrees to let US use British bases to strike Iranian sites targeting Strait of Hormuz

Keir Starmer's decision comes after Donald Trump berated his Nato allies as "cowards" for not getting involved in securing the key oil shipping route.

