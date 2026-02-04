Ismét itt az ArtHungry Díj, elkezdődött a nevezés

Március 3-ig várja a nevezéseket a 2026-ban tizedik születésnapját ünneplő ArtHungry Díj, az ArtHungry.com hazai független online kreatív portfólió építő oldal és művészeti adatbázis, valamint a Bäse – Creative Clubhouse szervezésében.

„Véleményünk szerint elengedhetetlen, hogy létrejöhessenek olyan pályázatok/versenyek, melyeken a fiatal pályakezdők és a sokéves rutinnal rendelkező alkotóművészek is széleskörű szakmai elismerésben részesülhetnek, ezért is alapítottuk meg az ArtHungry Díjat, amelyet különböző kategóriákban osztunk ki 2016 óta” – jegyzi meg Tábori-Simon José, az ArtHungry művészeti vezetője.

A 9. ArtHungry Díj zsűrije

az elmúlt 1 év (2025. január 1. utáni) legjobb minőségű hazai alkotásait keresi tervezőgrafika, képgrafika, illusztráció és formatervezés témakörökben és kategóriákban.

Fontos szempont az eredetiség, a magas szakmai hozzáértéssel elkészített kivitelezés, illetve az alkotások igényes, megfelelő prezentálása az ArtHungry.com felületén.

Az early bird nevezés 2026. február 16., éjfélig tart, a végleges nevezési határidő pedig: 2026. március 3., éjfél.

A jubileumi év alkalmából a szervezők a korábbi évek kategória győztes alkotói közül választották ki a zsűritagokat, így az aktuális versenyen ők fogják odaítélni a 2026-os díjakat.

Forrás: ArtHungry Díj

Kategóriánként a győztesek ArtHungry arany tetraédert, a második és harmadik helyezettek elismerő oklevelet kapnak.

A 9. ArtHungry Díjátadón a zsűri döntése alapján díjazni fogják az

év legjobb tipográfiai munkáját,

a legjobb branding/arculattervezés munkát,

a legjobb termékcsomagolást és

a végzős diákoknak szóló legjobb diplomamunkát is.

Idén rendhagyó módon egy szakmai Életmű Díj is kiosztásra kerül az ArtHungry részéről, melyet szintén a zsűritagok fognak odaítélni egy hazai grafikus/formatervező szakembernek.