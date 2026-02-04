ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.05
usd:
321.53
bux:
133114.25
2026. február 4. szerda Csenge, Ráhel
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: ArtHungry

Ismét itt az ArtHungry Díj, elkezdődött a nevezés

Infostart

A jubileumi év alkalmából a korábbi évek kategóriagyőztes alkotói ítélik oda a 2026-os díjakat.

Március 3-ig várja a nevezéseket a 2026-ban tizedik születésnapját ünneplő ArtHungry Díj, az ArtHungry.com hazai független online kreatív portfólió építő oldal és művészeti adatbázis, valamint a Bäse – Creative Clubhouse szervezésében.

„Véleményünk szerint elengedhetetlen, hogy létrejöhessenek olyan pályázatok/versenyek, melyeken a fiatal pályakezdők és a sokéves rutinnal rendelkező alkotóművészek is széleskörű szakmai elismerésben részesülhetnek, ezért is alapítottuk meg az ArtHungry Díjat, amelyet különböző kategóriákban osztunk ki 2016 óta” – jegyzi meg Tábori-Simon José, az ArtHungry művészeti vezetője.

A 9. ArtHungry Díj zsűrije

az elmúlt 1 év (2025. január 1. utáni) legjobb minőségű hazai alkotásait keresi tervezőgrafika, képgrafika, illusztráció és formatervezés témakörökben és kategóriákban.

Fontos szempont az eredetiség, a magas szakmai hozzáértéssel elkészített kivitelezés, illetve az alkotások igényes, megfelelő prezentálása az ArtHungry.com felületén.

Az early bird nevezés 2026. február 16., éjfélig tart, a végleges nevezési határidő pedig: 2026. március 3., éjfél.

A jubileumi év alkalmából a szervezők a korábbi évek kategória győztes alkotói közül választották ki a zsűritagokat, így az aktuális versenyen ők fogják odaítélni a 2026-os díjakat.

Forrás: ArtHungry Díj
Forrás: ArtHungry Díj

Kategóriánként a győztesek ArtHungry arany tetraédert, a második és harmadik helyezettek elismerő oklevelet kapnak.

A 9. ArtHungry Díjátadón a zsűri döntése alapján díjazni fogják az

  • év legjobb tipográfiai munkáját,
  • a legjobb branding/arculattervezés munkát,
  • a legjobb termékcsomagolást és
  • a végzős diákoknak szóló legjobb diplomamunkát is.

Idén rendhagyó módon egy szakmai Életmű Díj is kiosztásra kerül az ArtHungry részéről, melyet szintén a zsűritagok fognak odaítélni egy hazai grafikus/formatervező szakembernek.

Kezdőlap    Kultúra    Ismét itt az ArtHungry Díj, elkezdődött a nevezés

kultúra

design

grafika

arthungry

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.04. szerda, 18:00
Papp Bence
labdarúgóügynök, Tóth Alex képviselője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bejelentésekkel készül a kormány, sajtótájékoztatón ismertetik a részleteket

Bejelentésekkel készül a kormány, sajtótájékoztatón ismertetik a részleteket

Csütörtökön 10 órakor lesz a szokásos Kormányinfó, a kormány bejelentéseiről a Portfolio élőben tudósít.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lebukott az utazási iroda: milliárdos bírság a félrevezető árak miatt, magyar károsultak is lehetnek

Lebukott az utazási iroda: milliárdos bírság a félrevezető árak miatt, magyar károsultak is lehetnek

Újabb fronton éleződik a konfliktus a Ryanair és az online utazási irodák egy része között:

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Thousands without power in freezing Ukraine as renewed Russian strikes continue

Thousands without power in freezing Ukraine as renewed Russian strikes continue

Ukraine's leader says regions including Kyiv and Kharkiv are among those suffering the most from blackouts as a result of recent attacks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 3. 21:55
Kasszasikernek ígérkezik a Jacko életéről készült mozi – itt a hosszú előzetes
2026. február 1. 08:45
Minden szem Micire és Ursulára szegeződik
×
×
×
×