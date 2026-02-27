César-díjak: a Ragaszkodás a legjobb film, Jim Carrey életműdíjat kapott

Carine Tardieu rendezőnő Ragaszkodás című drámája nyerte el a legjobb filmnek járó elismerést a francia filmakadémia által odaítélt César-díjak kiosztóján csütörtök este, míg a legjobb rendezés az amerikai Richard Linklaternek a francia filmes új hullám alkotói előtt tisztelgő Nouvelle Vague – Az új hullám című filmje lett.

A Ragaszkodás – amelynek főhőse egy ötvenes éveiben járó egyedülálló független nő (Valeria Bruni-Tedeschi), aki különleges viszonyba kerül megözvegyült szomszédja (Pio Marmai) kisgyerekeivel – Alice Ferney 2020-ban megjelent L'intmité (Az intimitás) című regénye alapján készült.

A Ragaszkodás kapta meg a legjobb adaptációért (Carine Tardieu, Raphaële Moussafir és Agnes Feuvre) járó szobrot is, valamint a filmben nyújtott alakításáért Vimala Pons vehette át a legjobb női mellékszereplő díját.

„A cselekmény azon alapul, ami összeköt minket a társadalomban, amely mindenhol falakat emel” – mondta az 52 éves rendezőnő a fődíj átvételekor. Carine Tardieu megköszönte mindenkinek, aki együttműködött vele a filmje elkészítésében. „Ma este mindannyian együtt visszük haza a trófeát” – hangsúlyozta.

A párizsi Olympia koncertteremben rendezett 51. César-díjátadó elnöke, Camille Cottin színésznő „a ceremóniát minden olyan népnek ajánlotta, aki a világon a szabadságért küzd”. A meghívottak egy része az iráni nép iránti szolidaritásból kitűzőt viselt.

Golshifteh Farahani, Franciaországba menekült iráni színésznő a legjobb forgatókönyvnek járó díj átadása előtt külön megemlékezett Iránról, ahol „a rendszer a közelmúltban több tízezer embert ölt meg a legbrutálisabb módon”.

„Az egész ország gyászol. A túlélők táncolnak, eltáncolják a fájdalmukat, hogy a hóhérok egy dolgot megtudjanak: megölhetik a testeket, de a lelkeket nem érhetik el” – mondta a színésznő franciául. „Az iráni nép évtizedek óta küzd a szabadságáért” – mondta, majd hozzátette: „annak ellenére, hogy a világ hatalmasaitól nem kap segítséget, végül győzni fog”.

Richard Linklater filmje négy díjat kapott

A francia filmakadémiától a legtöbb, tíz jelölést az amerikai Richard Linklater fekete-fehér hommage-filmje, a Nouvelle Vague – Az új hullám című alkotás kapta. A Jean-Luc Godard 1960-ban bemutatott Kifulladásig című filmjének forgatását megidéző mű ebből négyet tudott díjra váltani:

a legjobb rendezésért,

a legjobb fényképezésért (David Chambille),

a legjobb jelmeztervezésért (Pascaline Chavanne)

és a legjobb vágásért (Catherine Schwartz) járó elismerést nyerte el.

A cannes-i filmfesztivál versenyprogramjában bemutatott alkotásban a független filmesként ismert amerikai Richard Linklater egy teljes francia filmes nemzedéket – a kezdő Jean-Paul Belmondótól, a Kifulladásig forgatókönyvét jegyző Francois Truffaut-n és Eric Rohmeren át Jacques Rivette-ig – megidéz, és azt mutatja meg, hogyan lehet és érdemes egy teljesen szabad filmet elkészíteni, szakítva minden korábbi szabályrendszerrel.

Az új hullámos filmek hangulatát megidéző könnyed és ironikus hommage-film korhűen jeleníti meg az 1950-es évek Párizsának hangulatát, és kevéssé ismert francia színészekkel idézi meg a mára világhíressé vált, de akkor még kezdő francia filmeseket.

A legjobb színésznek járó szobrot Laurent Lafitte-nek ítélte a filmakadémia a szintén a cannes-i filmfesztiválon bemutatott A világ leggazdagabb asszonya című filmben nyújtott alakításáért.

A drámai vígjátékot Thierry Klifa rendezte.

Laurent Lafitte a legjobb színésznek járól elismeréssel a Filmmûvészeti és -technikai Akadémia César-díjainak 51. átadási ünnepségén a párizsi Olympia hangversenycsarnokban 2026. február 26-án. Fotó: MTI/EPA/Teresa Suárez

A díjat Isabelle Adjani színésznő adta át, aki arra kérte a teremben lévő összes férfit, hogy álljon fel, és emlékezzen meg az erőszak női áldozatairól, mindenekelőtt az iráni és afgán nőkről, és fejezze ki szolidaritását küzdelmeikkel. A férfiak fel is álltak és hosszan tapsoltak.

A legjobb színésznő Léa Drucker lett a Dominik Moll rendezésében készült 137-es akta – Egy belső jelentés című thriller főszereplőjeként,

amelynek világpremierje szintén Cannes-ban volt.

Itt sem maradt elismerés nélkül az Egyik csata a másik után

A legjobb eredeti forgatókönyvért járó elismerést az Un ours dans le Jura (Egy medve a Jurában) című vígjátékért a rendezést is jegyző Franck Dubosc és Sarah Kaminsky kapta. A legígéretesebb fiatal színész a 28 éves Théodore Pellerin lett a Nino című filmben nyújtott alakításáért. Pauline Loques rendezése – amelyet a cannes-i fesztivál Rendezők hete programjában mutattak be – kapta meg a legjobb elsőfilmnek járó szobrot is. A legígéretesebb színésznőnek járó Césart a 23 éves Nadia Melliti vehette át A legkisebb lány című filmben nyújtott játékáért, amiért a cannes-i filmfesztiválon is elnyerte a legjobb női alakításért járó díjat. A film rendezője Hafsia Herzi.

A legjobb férfi mellékszereplő díját Pierre Lottin kapta Az idegen című filmben nyújtott alakításáért. Az Albert Camus 1942-ben megjelent Közöny című regényéből készült adaptációt François Ozon rendezte.

A legjobb külföldi filmnek járó díjat az Egyik csata a másik után, Paul Thomas Anderson rendezése kapta a francia filmakadémiától.

Az életműért járó tiszteletbeli César-díjat idén Jim Carrey kanadai-amerikai filmszínész vehette át. A 63 éves világsztárt – aki franciául mondott köszönetet – állva ünnepelték a francia filmes szakma képviselői. A díjkiosztón megemlékeztek Brigitte Bardot-ról, az 1950-es és 1960-as évek filmsztárjáról is, aki december 28-án hunyt el 91 éves korában.

Jim Carrey a tiszteletbeli életműdíjával a Filmművészeti és -technikai Akadémia César-díjainak 51. átadási ünnepségén a párizsi Olympia hangversenycsarnokban 2026. február 26-án. Fotó: MTI/EPA/Teresa Suárez

(A nyitóképen: Carine Tardieu francia rendező a legjobb filmnek járó díj átvétele után a Filmművészeti és technikai Akadémia César-díjainak 51. átadási ünnepségén a párizsi Olympia hangversenycsarnokban 2026. február 26-án.)