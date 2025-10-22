A pálca mesterei nyomában – Solti György öröksége újra életre kel

Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója az eseményt bemutató sajtótájékoztatón elmondta, hogy a verseny védnöke Kobajasi Kenicsiró. Az elődöntőket 2026. október 1. és 4. között a Pannon Filharmonikusok közreműködésével tartják majd a pécsi Kodály Központban, a középdöntőt október 5-6-án rendezik a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával a budapesti Zeneakadémián, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar közreműködésével zajló október 9-i döntőnek és a 10-i díjátadó gálának pedig a Müpa ad otthont.

Káel Csaba az InfoRádióban kiemelte, hogy a nemzetközi verseny Solti György neve fémjelzi, hiszen ő volt a XX. század egyik legnagyobb karmestere; ez a korszak „nagy erős volt” a magyar zenei vezetőket illetően, több amerikai és európai zenekarnak is alapítói, vezető karmesterei voltak – jegyezte meg. „Ez a »DNS« Liszt Ferenctől jött, de Solti Györtnek Bartók Béla, Kodály Zoltán és Dohnányi Ernő is a mesterei voltak, ami azért egy elég impozáns névsor.”

Éppen ezért úgy gondolták, hogy az ő neve egy minőséget fémjelez, viszont az is egy szempont volt, hogy a karmesterverseny minél több nézőhöz, minél több komolyzene rajongóhoz vagy olyanhoz is elérjen, aki annyira nem ismeri a komolyzenét – mondta. Mivel a Magyar Televízió korábban, 1974-től karmesterversenyeket rendezett, nem is tudtak volna jobb partnert elképzelni, mint a közmédia. Kitért arra is, hogy Kobajasi Kenicsiró védnöknek való felkérése sem volt véletlen, ő nyerte ugyanis az 1974-es versenyt.

A verseny célja, hogy a világ minden tájáról érkező fiatal karmester tehetségek három nemzetközi rangú magyar zenekar közreműködésével Magyarország legjobb akusztikájú hangversenytermeiben mutathassák meg magukat a szakma kiválóságaiból álló zsűri előtt – hangsúlyozta Pető Zoltán, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) programkoordinációs igazgatója.

Kiemelte: a közmédia büszkén állt a kezdeményezés mögé. Az M5 kulturális csatornán és a Bartók Rádióban, valamint a közösségi és egyéb internetes felületeken is beszámolnak majd a verseny fordulóiról, mindezt sok exkluzív, különleges háttéranyaggal, interjúval színesítve.

Emlékeztetett arra, hogy október 21-e Solti György születésének napja. Ez alkalomból az M5 kulturális csatornán róla szóló dokumentumfilmet vetítenek, 22-én pedig egy különleges hangverseny látható Solti vezényletével szintén az M5 kulturális csatornán.

A 2026. október 1. és 10. között zajló háromfordulós Solti Nemzetközi Karmesterverseny 18 és 35 év közötti fiatal karmesterek számára kínál bemutatkozási lehetőséget.

A pécsi Kodály Központban a Pannon Filharmonikusokat, a budapesti Zeneakadémián a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát, a Müpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében pedig a Nemzeti Filharmonikus Zenekart vezénylő művészeket a televíziós és online közvetítéseknek köszönhetően világszerte követheti a közönség, míg a Müpa felületein exkluzív tartalmak mutatják be a karmesterek világát.

A verseny védnöke Kobajasi Kenicsiró, a Magyar Televízió első, 1974-es Nemzetközi Karmesterversenyének győztese, a magyar kultúra követe.

A Solti Nemzetközi Karmesterverseny zsűrijének elnöke Pinchas Steinberg izraeli születésű karmester. Tagja Roberto Abbado, a Bolognai Teatro Comunale Filharmonikusainak vezető karmestere; Bogányi Tibor Liszt-díjas karmester, a Lappeenrantai Városi Zenekar zeneigazgatója és vezető karmestere; Mei-Ann Chen tajvani származású amerikai dirigens, a Chicago Sinfonietta zeneigazgatója; Mikko Franck, a Francia Rádió Filharmonikus Zenekarának korábbi zeneigazgatója; Héja Domonkos, a Magyar Televízió 1998-as Nemzetközi Karmesterversenyének nyertese, a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek főzeneigazgatója; Roberto Paternostro, az Izraeli Kamarazenekar és az Eilati Zenei Fesztivál korábbi zeneigazgatója; Anu Tali észt karmester, a Nordic Symphony Orchestra alapító zeneigazgatója; valamint Vashegyi György, a Purcell Kórus és az Orfeo Zenekar alapítója, a Nemzeti Filharmonikusok főzeneigazgatója, a Haydneum - Magyar Régizenei Központ művészeti vezetője.

A karmesterverseny szervezői 2025. december 1. és 2026. március 20. között várják a pályázati anyagokat. Az előválogató 2026. március 21. és június 14. között lesz, a nyilvános fordulókat 2026. október 1-től október 9-ig rendezik Pécsett és Budapesten. A Solti Nemzetközi Karmesterverseny gáláját október 10-én a Müpában rendezik.