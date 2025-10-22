ARÉNA - PODCASTOK
Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója beszédet mond a Solti Nemzetközi Karmesterversenyrõl tartott sajtótájékoztatón Budapesten, a Müpában 2025. október 21-én. A Müpa és a közmédia által közösen életre hívott karmesterversenyt 2026 októberében rendezik meg.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

A pálca mesterei nyomában – Solti György öröksége újra életre kel

InfoRádió

A Müpa és a közmédia közösen hívja életre a Solti Nemzetközi Karmesterversenyt, amelyet 2026 októberében rendeznek meg.

Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója az eseményt bemutató sajtótájékoztatón elmondta, hogy a verseny védnöke Kobajasi Kenicsiró. Az elődöntőket 2026. október 1. és 4. között a Pannon Filharmonikusok közreműködésével tartják majd a pécsi Kodály Központban, a középdöntőt október 5-6-án rendezik a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával a budapesti Zeneakadémián, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar közreműködésével zajló október 9-i döntőnek és a 10-i díjátadó gálának pedig a Müpa ad otthont.

Káel Csaba az InfoRádióban kiemelte, hogy a nemzetközi verseny Solti György neve fémjelzi, hiszen ő volt a XX. század egyik legnagyobb karmestere; ez a korszak „nagy erős volt” a magyar zenei vezetőket illetően, több amerikai és európai zenekarnak is alapítói, vezető karmesterei voltak – jegyezte meg. „Ez a »DNS« Liszt Ferenctől jött, de Solti Györtnek Bartók Béla, Kodály Zoltán és Dohnányi Ernő is a mesterei voltak, ami azért egy elég impozáns névsor.”

Éppen ezért úgy gondolták, hogy az ő neve egy minőséget fémjelez, viszont az is egy szempont volt, hogy a karmesterverseny minél több nézőhöz, minél több komolyzene rajongóhoz vagy olyanhoz is elérjen, aki annyira nem ismeri a komolyzenét – mondta. Mivel a Magyar Televízió korábban, 1974-től karmesterversenyeket rendezett, nem is tudtak volna jobb partnert elképzelni, mint a közmédia. Kitért arra is, hogy Kobajasi Kenicsiró védnöknek való felkérése sem volt véletlen, ő nyerte ugyanis az 1974-es versenyt.

A verseny célja, hogy a világ minden tájáról érkező fiatal karmester tehetségek három nemzetközi rangú magyar zenekar közreműködésével Magyarország legjobb akusztikájú hangversenytermeiben mutathassák meg magukat a szakma kiválóságaiból álló zsűri előtt – hangsúlyozta Pető Zoltán, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) programkoordinációs igazgatója.

Kiemelte: a közmédia büszkén állt a kezdeményezés mögé. Az M5 kulturális csatornán és a Bartók Rádióban, valamint a közösségi és egyéb internetes felületeken is beszámolnak majd a verseny fordulóiról, mindezt sok exkluzív, különleges háttéranyaggal, interjúval színesítve.

Emlékeztetett arra, hogy október 21-e Solti György születésének napja. Ez alkalomból az M5 kulturális csatornán róla szóló dokumentumfilmet vetítenek, 22-én pedig egy különleges hangverseny látható Solti vezényletével szintén az M5 kulturális csatornán.

A 2026. október 1. és 10. között zajló háromfordulós Solti Nemzetközi Karmesterverseny 18 és 35 év közötti fiatal karmesterek számára kínál bemutatkozási lehetőséget.

A pécsi Kodály Központban a Pannon Filharmonikusokat, a budapesti Zeneakadémián a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát, a Müpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében pedig a Nemzeti Filharmonikus Zenekart vezénylő művészeket a televíziós és online közvetítéseknek köszönhetően világszerte követheti a közönség, míg a Müpa felületein exkluzív tartalmak mutatják be a karmesterek világát.

A verseny védnöke Kobajasi Kenicsiró, a Magyar Televízió első, 1974-es Nemzetközi Karmesterversenyének győztese, a magyar kultúra követe.

A Solti Nemzetközi Karmesterverseny zsűrijének elnöke Pinchas Steinberg izraeli születésű karmester. Tagja Roberto Abbado, a Bolognai Teatro Comunale Filharmonikusainak vezető karmestere; Bogányi Tibor Liszt-díjas karmester, a Lappeenrantai Városi Zenekar zeneigazgatója és vezető karmestere; Mei-Ann Chen tajvani származású amerikai dirigens, a Chicago Sinfonietta zeneigazgatója; Mikko Franck, a Francia Rádió Filharmonikus Zenekarának korábbi zeneigazgatója; Héja Domonkos, a Magyar Televízió 1998-as Nemzetközi Karmesterversenyének nyertese, a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek főzeneigazgatója; Roberto Paternostro, az Izraeli Kamarazenekar és az Eilati Zenei Fesztivál korábbi zeneigazgatója; Anu Tali észt karmester, a Nordic Symphony Orchestra alapító zeneigazgatója; valamint Vashegyi György, a Purcell Kórus és az Orfeo Zenekar alapítója, a Nemzeti Filharmonikusok főzeneigazgatója, a Haydneum - Magyar Régizenei Központ művészeti vezetője.

A karmesterverseny szervezői 2025. december 1. és 2026. március 20. között várják a pályázati anyagokat. Az előválogató 2026. március 21. és június 14. között lesz, a nyilvános fordulókat 2026. október 1-től október 9-ig rendezik Pécsett és Budapesten. A Solti Nemzetközi Karmesterverseny gáláját október 10-én a Müpában rendezik.

Kultúra    A pálca mesterei nyomában – Solti György öröksége újra életre kel

Trump says he did not want 'wasted meeting' after plan for Putin talks shelved

Trump says he did not want 'wasted meeting' after plan for Putin talks shelved

The comments by the US president come after plans to meet his Russian counterpart over the war in Ukraine were put on hold.

