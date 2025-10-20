Elkészült a világ leghosszabb szentszobor-fala

Az 520 méteres, fából és kerámiából készült monumentális fal 1001 keresztény szent kézzel formázott szobrát vonultatja fel. A szoborcsoport Szent Illéstől egészen a közelmúltban boldoggá avatott Carlo Acutisig tartalmaz szenteket.

Az alkotás Alekszi Zoltán hálaadásaként jött létre. A 1001 szobrot az Oroszi család készítette el.

A megnyitó ünnepségen kis magyar oltárszobrokat is átadtak. A fal megálmodói szándéka szerint a békéért szánt nagy Magyar Oltár szoborcsoportokat a tervek szerint a világ vezetőinek ajándékozzák majd.

Spányi Antal megyéspüspök a felszentelés során hangsúlyozta, hogy az alkotás a közösség és a hit erejének tanúságtétele.