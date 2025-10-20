ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 20. hétfő Vendel
Dinnyésen felavattak a világ talán legnagyobb szentszobrát, ami fából készült.
Nyitókép: fotó: Várpark - Dinnyés

Elkészült a világ leghosszabb szentszobor-fala

Infostart / MTI

Ünnepélyesen felavatták a Szentek Falát a dinnyési Várparkban, amely a maga 520 méteres hosszával a világ leghosszabb szentszobor-falának számít. Az alkotást Spányi Antal megyéspüspök szentelte fel, kiemelve annak közösségi és hitbeli jelentőségét.

Az 520 méteres, fából és kerámiából készült monumentális fal 1001 keresztény szent kézzel formázott szobrát vonultatja fel. A szoborcsoport Szent Illéstől egészen a közelmúltban boldoggá avatott Carlo Acutisig tartalmaz szenteket.

Az alkotás Alekszi Zoltán hálaadásaként jött létre. A 1001 szobrot az Oroszi család készítette el.

A megnyitó ünnepségen kis magyar oltárszobrokat is átadtak. A fal megálmodói szándéka szerint a békéért szánt nagy Magyar Oltár szoborcsoportokat a tervek szerint a világ vezetőinek ajándékozzák majd.

Spányi Antal megyéspüspök a felszentelés során hangsúlyozta, hogy az alkotás a közösség és a hit erejének tanúságtétele.

