Visszatért a Gault&Millau! – A magyar gasztronómia kiválóságait díjazták

„A Gault&Millau, illetve a gálának otthont adó, újonnan nyílt fővárosi étterem, a Time Out Market egyaránt új lehetőséget hoz a magyar gasztronómia számára. Számunkra a gasztronómia sokkal több mint jó alapanyagok és receptek. Benne van a kultúránk, kreativitásunk és vendégszeretetünk. Aki megkóstolja ételeinket, rögtön képet kap Magyarországról” – hangsúlyozta köszöntőjében Csendes Olivér, a Visit Hungary vezérigazgatója.

Mint kifejtette, a séfek és az éttermek komoly felelősséget képviselnek ebben.

„Akárcsak az extrém sportolók, a séfek is a tökéletességre törekednek, rengeteg munka, szenvedély, önfeláldozás van abban, amit csinálnak. Újítanak, új ízekkel kísérleteznek, amivel kockázatot is vállalnak. De ami ennél is fontosabb, nemcsak főznek, hanem élményt is teremtenek, ami nélkülözhetetlen a turizmus számára. Köszönet mindenkinek, aki hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország a gasztronómiai térképen erős és izgalmas helyet foglalhasson el” – mondta Csendes Olivér.

Budapest, 2025. szeptember 22. Harmath Csaba, a Gault&Millau szakmai vezetője beszédet mond a Gault&Millau Magyarország 2025-ös díjátadó gáláján a Time Out Market étteremben Budapesten 2025. szeptember 22-én. MTI/Kocsis Zoltán

A friss magyarországi Gault&Millau étteremkalauz a legjobb hazai éttermek listáját és leírását tartalmazza. Harmath Csaba, a kiadvány hazai szakmai vezetője beszámolt arról, hogy az étteremkalauz egy évig készült, autonóm és inkognitóban lévő tesztelőik, „inspektoraik” ez idő alatt járták a magyarországi éttermeket, és számos szempont alapján pontozták azokat.

„A jelenlegi lista 60 százalékban budapesti, 40 százalékban vidéki éttermeket tartalmaz. Maximális pontszám a 20, de ez a tökéletes étterem, ilyen nem létezik. A kiadványba azok kerültek be, amelyek legalább 10 pontot elértek, 11 ponttól felfelé pedig úgynevezett toque-okat, szakácssapkákat adunk” – emelte ki Harmath Csaba.

A pontozási rendszer alapja, hogy a tesztelők vendégélményét minden étteremlátogatást követően rögzítik. Egy hosszan kitöltendő teszt során az érkezés pillanatától az enteriőr, a kínálat és az ételek elemzésén át az összbenyomásokig minden részletet le kell jegyezniük a tesztelőknek a végeredmény felállításához. Ezt a hatalmas nyers alapanyagot rendszerezik a kötetben.

A végső eredményhez a felszolgált ételek minősége jelenti a legfontosabb szempontot, de hozzáad az éttermi miliő, a kiszolgálás, a tálalás, az alapanyagok eredetisége és az étkezési élmény összessége. Az ellenőrök értékelik továbbá, hogy az árhoz viszonyítva milyen szolgáltatásban részesültek.

Budapest, 2025. szeptember 22. A 15-16,5 pont között végzett éttermek séfjei a Gault&Millau Magyarország 2025-ös díjátadó gáláján a Time Out Market étteremben Budapesten 2025. szeptember 22-én. MTI/Kocsis Zoltán

A magyarországi étteremkalauzba 1 szakácssapkával került be 120 étterem, ezek a „megbízható, remek konyhával” rendelkező éttermek 11 és 12,5 pont közötti értékelést kaptak. 13 és 14,5 pont közötti értékelés (2 szakácssapkát) 43 étterem kapott „kiváló minőségű, egyedi konyhájáért”. A 15 és 16,5 pont közé, 3 szakácssapkával értékelt éttermek közé tizennégy étterem került „magas szintű konyhaművészetével”.

A legmagasabb kategóriával, 17 és 18,5 pont közötti eredménnyel és 4 sapkával („kiemelkedően magas szintű konyhaművészet”) összesen öt hazai étterem büszkélkedhet: a Babel Budapest (a séf Kaszás Kornél), a tatai Platán Gourmet Restaurant (Pesti István), illetve a budapesti Rumour by Rácz Jenő (Rácz Jenő), a Salt (Tóth Szilárd), valamint a Stand (Szulló Szabina és Széll Tamás).

Különdíjat vehetett át Szulló Szabina (Stand Étterem és Stand25 Bisztró) mint az év séfje, Csillag Richárd mint az év ifjú tehetsége (Lokal at the Lake és Lokalista), a jövő tehetsége Kaszás Kornél lett (Babel Budapest), az év sommelier-je Kincses Dávid (Arany Kaviár Étterem), az év pop étterme pedig a Panificio il Basilico (a séf Szabadfi Szabolcs).

Budapest, 2025. szeptember 22. Szulló Szabina (Stand Étterem és Stand25 Bisztró), az év séfje (k), Csendes Oliver, a Visit Hungary vezérigazgatója (j2), Harmath Csaba, a Gault&Millau szakmai vezetője (j1), Havas Dóra gasztroblogger (b1), Daniele Scaglia, a Réva resort & spa vezetője (b2) a Gault&Millau Magyarország 2025-ös díjátadó gáláján a Time Out Market étteremben Budapesten 2025. szeptember 22-én. MTI/Kocsis Zoltán

A francia alapítású kiadvány a világ egyik legnagyobb presztízsű szakmai kiadványa. Több kontinensén, csaknem húsz országban van jelen Nyugat-Európától az Arab Emirátusokon át Japánig. Magyarországra új tulajdonossal és egy teljesen új csapattal tért vissza a Gault&Millau kalauz.

A Gault&Millau étteremkalauzt két francia újságíró és gasztrorajongó, Henri Gault és Christian Millau alapította 1965-ben. Az ő kettősük jelentős szerepet töltött be a francia nouvelle cuisine népszerűsítésében. Az újító irányzat a könnyedséget hangsúlyozta a nehéz szószokkal dolgozó, régies konyhai stílussal szemben. Előtérbe helyezte továbbá a friss alapanyagok használatát és a kreatív, szemet gyönyörködtető tálalást.

A kalauzban megjelenő értékelések fontos célja, hogy ösztönözzék a fejlődést és innovációt a helyi éttermi életben, és a kötetben angol nyelven is szereplő étteremajánlók megszólítsák a külföldi étterembe járó közönséget is.

A gálán jelen volt Patrick Hayoun, a Gault&Millau France and International vezérigazgatója.