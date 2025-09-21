Világsztárok, ősbemutatók, rendhagyó produkciók, műfaji kísérletek – idén szintet lép a Liszt Ünnep

A 2021-ben, Liszt Ferenc születésének 210. évfordulója alkalmából életre hívott Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál a hazai és a nemzetközi művészeti élet meghatározó szereplőit, legfrissebb alkotásait emeli be programjába, és hozza el Magyarországra. A Liszt Ferenc zeneszerzői pályájára jellemző kiemelkedő minőség, műfaji sokszínűség és formai gazdagság a rendezvénysorozat szervezői számára is alapérték. Idén október 9. és 22. között a Müpa összművészeti eseménysorozatának részeként nagyszabású hangversenyek, klasszikus és kortárs zenei kamaraprodukciók mellett újfajta cirkuszi előadások, könnyűzenei és jazzkoncertek, táncelőadások, irodalmi és képzőművészeti programok, valamint rendhagyó ingyenes események várják a közönséget Budapest legjelentősebb művészeti tereiben és a főváros számos pontján.

A Müpa-fesztiválok operatív igazgatója az InfoRádióban elmondta: öt év alatt a Liszt Ünnep megtalálta a biztos helyét a hazai kulturális programok térképén és a legfontosabb fesztiválok között tartják számon idehaza. Mint fogalmazott, 2021 óta rengeteget fejlődött a rendezvénysorozat és maga a szervezési folyamat is. Szomolányi Janina szerint a szervezők is „szokták a fesztivált, és a fesztivál is szokta egyrészt a hazai partnereket, másrészt a külföldi kulturális teret”. Azt gondolja, az elmúlt öt évben sikerült elérni azt, hogy a világhírű zeneszerzőről elnevezett eseménysorozat már nem csak egy zenei fesztivál.

A szervezők természetesen idén is arra törekedtek, hogy műfajilag sokszínű legyen a rendezvény, amely mára összművészeti fesztivállá nőtte ki magát. Az operatív igazgató azt mondta, bár Liszt Ferenc karmesterként a koncertpódiumon, zenészként és zeneszerzőként pedig a zongora mellett teljesedett ki igazán, de azért még sok minden más, egyéb művészetek is foglalkoztatták. Kifejezetten kereste az újdonságokat, szeretett kísérletezni, a saját határait feszegette, és éppen ezt szem előtt tartva

a Liszt Ünnep szervezői is évről évre igyekeznek bemutatni különböző műfaji kísérleteket, ami idén sem lesz másképp, és ez meg is látszik a programkínálaton.

Bár Liszt Ferenc a névadó, ez nem jelenti azt, hogy kizárólag Liszt-művekre épül a fesztivál. Természetesen a középpontban a világhírű magyar zeneszerző lesz idén is, ugyanis Szomolányi Janina szerint hatása, virtuozitása mind a mai napig érvényes és egyben kortálló, a rendezvénysorozat pedig arra vállalkozott, hogy Liszt Ferenc megújuló gondolkodását, komolyzenei megoldásait számos eszközzel és művészi innovációval átülteti a XXI. századba.

A Müpa-fesztiválok operatív igazgatója az ősbemutatók közül kiemelte Balogh Máté és Fehér Renátó Tél, avagy a fal füle című operájának zenés színpadi változatát, amit Ladik Katalin és Balogh Eszter ad majd elő a Zeneakadémia Solti termében. A történelmi-dokumentarista elemeket fikcióval elegyítő, az oratórium, a koncert és a színház határmezsgyéjén egyensúlyozó előadás cselekménye 1944 és 1945 fordulóján játszódik Budapesten. A követség egykori gondnoka, Emanuel Zima és fia, Josef hónapokon keresztül bújtatták a németek és a magyar nyilasok által üldözött zsidókat a követségi épület pincéjében.

Az idei Liszt Ünnep egyik legkülönlegesebb újdonsága a világhírű, Budapestre már sokadszorra ellátogató Recirquel társulat nagyszabású, immerzív színházi attrakciója lesz.

A Walk My World egy monumentális, 6000 négyzetméteres, filmdíszleteket idéző mitikus univerzumba vezeti be a nézőket.

A tánc és az újcirkusz nyelvén elmesélt történetet a budapesti közönség egy előbemutató keretében láthatja a Millenáris Nagycsarnokában.

Szomolányi Janina szerint a Recirquel előadása nagyon különleges lesz, ugyanis az immerzív show-t „próbaüzemmódban” láthatják a nézők, vagyis a közönség a fellépőkkel együtt közösen fogja kitapasztalni, mennyire működik és milyen hatást ér el a darab. A monumentális előadáshoz hasonlót eddig csak Sanghajban, New Yorkban vagy Londonban lehetett látni. A Walk My World az ókori Róma költője, Vergilius eposzának ismert történetét, Dido és Aeneas szerelmi tragédiáját kelti életre a tánc és az újcirkusz nyelvén. Lélegzetelállító attrakciók, világhírű táncművészek és díjnyertes artisták a világ vezető társulataitól csak karnyújtásnyira lesznek a nézőktől. A fellépők nem egy egyszerű előadást ígérnek, hanem minden érzékszervre ható kalandot: egy olyan világot, amit nem nézni, hanem átélni fognak a nézők.

A Liszt Ünnep teljes programja ezen az oldalon érhető el.

(A nyitóképen: Szomolányi Janina, a Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál operatív igazgatója a Liszt Ünnep sajtótájékoztatóján a Zeneakadémia Kupolatermében 2025. szeptember 11-én.)