A Budaörsi Latinovits Színház Facebook-oldalán közölte, hogy meghalt Koós Boglárka, a társulat színésznője. Profilképüket átállították egy, a színésznőről készült fekete-fehér fényképre.

Koós Boglárka 2018-ban nyert felvételt a Színház- és Filmművészeti Egyetemre, Fullajtár Andrea és Zsámbéki Gábor osztályába. A diploma megszerzése után szabadúszóként kezdte a pályáját, több előadásban játszott a Vígszínházban, az Apertúra Bázison, a Katona József Színházban, a Pinceszínházban, valamint a Trafóban. A fiatal színésznő 2024-ben szerződött a Budaörsi Latinovits Színház társulatához - írja az Index.

Olyan előadásokban szerepelt, mint A vágy villamosa (Eunice), a Beszélnünk kell Kevinről (Celia, Kevin húga) és a Karoline és Kasimir (Elli). Illetve a Vígszínház színpadán is láthattuk olyan előadásokban, mint a Barátom, Harvey vagy A nagy Gatsby.

Koós Boglárka filmekben is szerepet vállalt, megjelent A Tanárban, a Nem mentem el apám temetésére, az Együtt kezdtükben és a The Ringben is.