2025. szeptember 6. szombat
Nyitókép: Wikipédia/Maximilian Bühn

Enyedi Ildikó a hatalmas velencei sikerről: "megértették a film legmélyét"

Infostart / MTI

Lírai alkotásról van szó, de a velencei bemutatókon a közönség értékelte a film humorát, ami azt jelenti, hogy megértette a legmélyét - nyilatkozott Enyedi Ildikó rendező a Csendes barát című filmmel kapcsolatban az MTI-nek a 82. Velencei Filmfesztivál díjkiosztása előtt szombaton.

Enyedi Ildikó elmondta, hogy a péntek esti gálavetítés előtti két sajtóbemutatón, amelyen a filmes szakma több ezer képviselője volt jelen, a Csendes barát "számomra nagyon kedves aspektusa került előtérbe: azokon a pontokon, ahol reméltem, felnevettek, vagyis értékelték a humorát".

Megjegyezte, alkotása lírai, de ha a nézők ráéreznek a humorára, akkor megértik a film legmélyét.

"A humor fontos: egy nevetés tulajdonképpen olyan pillanat, amikor az ember nem aprólékos logikával, hanem hirtelen megért valamit. Rácsodálkozik az újra és meglepőre, abban öröme telik, és ennek az örömének hangot ad önkéntelenül. A nevetés a megértés pillanata. A társas kommunikáció közel hozza egymáshoz az embereket, ha együtt tudnak nevetni valamin" - fejtette ki a rendezőnő.

Enyedi Ildikó szerint a velencei fesztivál idei mezőnye "elképesztően erős, sokkoló felhozatallal, nagy produkciókkal és hihetetlenül jó rendezőkkel". Megelégedésnek nevezte, hogy a Csendes barát máris több független zsűri díjában részesült, elnyerte a Nemzetközi Filmkritikusok Szövetségének (FIPRESCI) díját, amelyet a versenyprogram legjobb filmjének ítéltek oda.

A Csendes barát három történetben meséli el az ember és a növény találkozását. Enyedi Ildikó úgy vélte, hogy az ember és a természet kapcsolatáról és elválasztottságáról szól az egész európai kultúra annak legszebb megnyilvánulásaival és fájdalmával, a természet fölötti büszkeség érzésével, vagy a hozzá való visszatérés iránti vágyakozással.

"Az a pozíció, amelybe most eveztük magunkat azt érezve, hogy fölötte állunk más lényeknek, nagyon magányos. Ha egy kicsit lejjebb szállunk, és egy leszünk a sok közül, és ezt nem lefokozásként értékeljük, akkor máris otthonosabb lesz a helyzet, máris kevésbé vagyunk magányosak, kevésbé neurotikusok, és talán kisebb eséllyel pusztítjuk el a környezetünket" - hangoztatta Enyedi Ildikó.

Hangoztatta, hogy filmje "egyszerűen fel kívánja hívni a figyelmet, hogy sokféle komplex lény él ezen a földön, és miközben a mi nagyon behatárolt emberi érzékeinkkel nem is érzékeljük a világot, attól ők még itt vannak, figyelnek minket és megvan a véleményük rólunk".

Enyedi Ildikó elmondta, hogy Velencéből egyenesen a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválra utazik tovább, ahol már jegye van Nemes Jeles László Árva című filmjének vetítésére, amire Velencében nem volt ideje, valamint megnézi a Csendes barát operatőre, Pálfi György Tyúk című filmjének világpremierjét is.

Mécs Mónika, a Csendes barát és az Inforg MM film producere az MTI-nek hangsúlyozta, hogy ez a harmadik közös munkája Enyedi Ildikóval. Elmondta, hogy már az Enyedi írta forgatókönyv olvasása is magas szintű irodalmi élményt nyújtott, a film tartalma pedig a lehető legaktuálisabb.

Úgy látta, Enyedi Ildikó "női látásmódja" talán az őt környező világ iránti érzékenységben rejlik.

Ami a jövőbeli terveket illeti, Mécs Mónika elárulta, hogy Enyedi Ildikó a fesztiválon jelezte neki, hogy készen áll egy újabb közös filmre.

