Nyitókép: Pexels

Irodalmárok országa vagyunk: 3373 novella érkezett a pályázatra

Infostart / MTI

Kihirdették az Álljon meg egy novellára! irodalmi pályázat győzteseit. A húsz legjobb művet most is a legforgalmasabb busz- és villamosmegállókban olvashatja majd a közönség - közölte a Librivel közös pályázatot életre hívó JCDecaux.

A közlemény szerint a JCDecaux és a Libri felhívására 3373 novella érkezett az ország minden részéről, a beküldött művek közül 18 szerzőnek a munkája került be a legjobb 20 közé, két alkotó két-két írással jutott a TOP 20-ba.

Az idei pályázat első helyét Szathmári Judit érdemelte ki Lajos című novellájával, a második helyen Csákányi Zoltán János Műértők című írása végzett, míg harmadik Jakab Dávid Kovács János egyszerű élete című novellája lett.

A fiatal tehetségek elismerésére alapított, 25 év alatti alkotóknak járó Libri-különdíjat idén Endrey-Nagy Ágoston kapta Nappal teli vödrök című novellájáért.

A közleményben emlékeztettek arra, hogy már elindult a közönségszavazás, voksát bárki leadhatja október 2-ig a novella.jcdecaux.hu oldalon.

A tavalyi hagyományt folytatva a döntős novellákból podcast-sorozat is készült Balázsy Panna és Vecsei H. Miklós előadásában, valamint a Remind magazin kiskönyv-mellékletként is eljuttatja őket olvasóihoz.

A zsűriben Grecsó Krisztián elnök mellett visszatérő zsűritagként Vecsei H. Miklós színművész, Ludvig Orsolya Stefanie, a Libri Könyvesboltok marketing- és kommunikációs igazgatója, míg új tagként Orvos-Tóth Noémi író, pszichológus és Kollár Betti író foglalt helyet - áll a közleményben.

Kultúra    Irodalmárok országa vagyunk: 3373 novella érkezett a pályázatra

