2025. augusztus 7. csütörtök Ibolya
Novák Irén, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára a Kaszás Attila-díj beharangozó sajtótájékoztatóján a minisztériumban 2025. augusztus 7-én. Bakonyi Csilla, Sodró Eliza és Csathó Norbert a Kaszás Attila-díj idei jelöltjei.
Nyitókép: Máthé Zoltán

Ők hárman a Kaszás Attila-díj idei jelöltjei – elindult a közönségszavazás

Infostart / MTI

Bakonyi Csilla, Sodró Eliza és Csathó Norbert lettek a Kaszás Attila-díj idei jelöltjei. Csütörtöktől lehet szavazni, hogy melyikük kapja meg a rangos szakmai elismerést szeptemberben – hangzott el a díj jelöltjeit bemutató csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón.

A Kaszás Attiláról elnevezett, 2008-ban alapított díj az egykori színművész szellemi örökségét kívánja megőrizni, továbbadni, és mára a magyar teátrumi világ egyik legrangosabb civil elismerésévé vált – mondta Novák Irén (címlapképünkön) művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár az eseményen.

„Ez a díj azért egyedülálló, mert elnyeréséhez a megkérdőjelezhetetlen szakmai tudás nem minden, fontos kritérium az alkotóközösség érdekében kifejtett munka is, mindemellett ráirányítja a figyelmet a kiemelkedően gazdag hazai színházművészet egészére, sikereire” – emelte ki az államtitkár.

Hozzáfűzte: „napjainkban egyre inkább felértékelődik a közösségek megtartó ereje, és azoknak az embereknek a személye, akik ezen közösségek építésében, összetartásában és megerősítésében áldozatos szerepet vállalnak”.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy az elismerés azonban felelősség is, hiszen a díjazott személye és értékteremtő munkássága példaként áll majd a jövő nemzedékei előtt.

A kulturális kormányzat elkötelezett abban, hogy a példaértékű életművek elismerésével, valamint nem állami rendszerű díjak támogatásával az alapértékek mellé álljon – fűzte hozzá.

A Kaszás Attila-díjat Pokorni Zoltán és Szűcs Gábor alapította 2008-ban, egy évvel a Jászai Mari-díjas színész halálát követően. A díjazott személyét a magyarországi és határon túli, állandó társulattal rendelkező kőszínházak, valamint a jelentősebb alternatív színházi műhelyek tagjai maguk közül választják ki, majd a jelöltek közül szavazással döntik el, ki legyen a három döntőbe jutó. Közülük kerül ki a végső nyertes, akiről szavazás útján a közönség dönt.

Az elismerés minden évben egy kisplasztika, amely Paulikovics Iván szobrászművész munkája, valamint pénzjutalomban is részesül a nyertes művész.

Idén 31 társulat jelölt színművészt a díjra, a közönségszavazás szeptember 4-ig tart.

Az elismerést a korábbi években Szarvas József, Nemes Levente, Mátray László, Mucsi Zoltán, Bányai Kelemen Barna, Borovics Tamás, Nagy Alfréd, Mészáros Tibor, Schneider Zoltán, Krisztik Csaba, Nagy Csongor Zsolt, Orosz Ákos, Földes Tamás, Rusznák András, Harsányi Attila, Csankó Zoltán és Balla Eszter vehette át.

A díjat szeptember 9-én a Debreceni Csokonai Színházban, az Országos Színházi Évadnyitó ünnepség keretében adják át.

További részletek itt.

