Dörner György: kimeríthetetlen a magyar szerzők kútja

Nem változtak Dörner György színházigazgatói ambíciói öt év alatt, minél szélesebb körben szeretné magyar szerzők műveivel megismertetni a nézőket – mondta el az újraválasztása kapcsán.

"Kimeríthetetlen a magyar szerzők kútja, nagyon sokan vannak és nagyszerűek. A jövőben is arra fogok törekedni, hogy tőlük játsszunk. Teljesedik a kép azzal is, hogy olyan műveket is műsorra tűzünk, amelyek nem drámák, hanem novellából, kisregényből vagy regényből általam íratott drámák. Működik ez is, Herczeg Ferencről Az élet kapuja című művéből például Fazekas István tollából nagyszerű dráma született. Ez követendő út továbbra is" – mondta.

Az újításokat a fiatalabb kollégák jelentik a színházban,

akik másképp látják a világot, és Dörner szerint talán tájékozottabbak a friss szerzők új darabjaival kapcsolatosan, ezért lett Viczián Ottó a teátrum művészeti vezetője, amit jelentős változásként értékel az igazgató.

"Másik szemmel is vizsgáljuk a magyar drámairodalmat így, kicsit tágabb képet kapunk róla, és gondolom, a néző is" – fogalmazott.

Az Újszínház igazgatója elmondta: amint az újranyitás után az lehetséges volt, két új bemutatót is csináltak még nyár előtt, most pedig dömpingszerűen játszanak új és régi darabokat is. Azt nem érzi Dörner György, hogy a pandémia miatt másra lenne szükség most a színházban,

ha megváltozott az emberek hozzáállása a színházhoz, az hosszabb távon fog kiderülni.

"Azt azért látjuk, hogy a félelem a fertőzéstől tetten érhető a színházlátogatók közönség körében is, de szépen visszaállnak a dolgok a régi kerékvágásba, és jönnek a nézők fenntartás nélkül. De egyelőre jobban kell harcolni értük, mint annak előtte, de úgy látom, ahogy le mernek menni a boltba, el mernek menni a rokonokhoz, közösségekbe, étterembe, ugyanúgy a színházba is visszaszoknak" – fogalmazott.

Rosszabb látogatottságra számított a korlátozás nélküli időszakban, bár a színházban ők ajánlják a nézőknek a maszkot, hisz ők egymást fertőzhetik meg székeikben ülve. A színészeket már többször teszteltette, és reménykedik, hogy az átoltottság növekedésével ez egyre kisebb gond lesz. Színházak bezárására azonban már nem számít.

"Természetesen nem látjuk előre, hogy mi fog történni a vírus kapcsán, de az előadásnak olyannak kell lennie, amilyennek a szerző elképzelte. Meg kell becsülni, tisztelni őt azzal, hogy a művét játsszuk, és nem annak kapcsán mondjuk el saját gondolatainkat, mert akkor nekünk kellene megírni a színdarabot. Ez nem mindenhol és mindig van így, de nekünk ez a filozófiánk" – mondta Dörner György, aki úgy gondolja, lehet másképp öltöztetni a színészeket, lehet sokféleképp változtatni, ha a szerző intencióján nem módosít a rendező.

Dörner György Csurka István műveket látna még szívesen magyar színházakban: mindent színpadra állítana tőle, bármelyik darabját szívesen játszaná.

"Nem feltétlenül van szükség régi szerzők újítására: annyi jó magyar író van, kortárs szerző, de megengedem, külföldön is rengeteg kitűnő kortárs szerző működik'" – fogalmazott. A fiatal nézők megszólításában úgy látja, nincsen semmilyen különbség a korábbi évekkel összehasonlítva, ahogyan a színház szerepe sem változott.

Nyitókép: MTI/Cseke Csilla