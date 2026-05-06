2026. május 6. szerda Frida, Ivett
Vincze Máté, a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyûjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelõs helyettes államtitkára, Cserhalmi Luca kurátor, Koronczi Endre Munkácsy Mihály-díjas képzõmûvész, festõ, grafikus, performer és Fabényi Júlia nemzeti biztos, a Ludwig Múzeum - Kortárs Mûvészeti Múzeum igazgatója (b-j) a 16. Velencei Építészeti Biennále magyar pavilonja megnyitóján 2026. május 6-án.
Kozmikus lehelet – Megnyílt a Velencei Biennálé magyar pavilonja – képek

Megnyílt a 61. Nemzetközi Velencei Képzőművészeti Biennálé magyar pavilonja, amely Koronczi Endre Pneuma Cosmic (Kozmikus lehelet) című kiállítását mutatja be. A tárlatot május 9-től láthatja a közönség.

A magyar pavilon kiállításának alapja egy fiktív kutatás, amely a világ egészét kitöltő légmozgás megjelenési formáit tárja a közönség elé. A három installációból álló műegyüttes a légáramlás reprezentációjának művészeti lehetőségeit vizsgálja, miközben párhuzamot állít a fizikai jelenség és az anyagtalan szellemi világ közé.

A Pneuma Cosmic empirikus megfigyelésen alapuló, közel 20 évnyi gyűjtés és megfigyelés tárháza, ahol a feladvány a láthatatlan erő vizualizációja. Egy „leheletmúzeumba” lépünk be, amelynek tárgya „a lehelet, a légzés, a pneuma” – mondta Fabényi Júlia, a Ludwig Múzeum igazgatója, a biennálé nemzeti biztosa a pavilon szerdai megnyitóján.

Az igazgató beszélt arról is, hogy idén tíz éve, hogy a Ludwig Múzeumhoz tartozik a biennálé magyar részvételének biztosítása. Kiemelte a biennálé irodát vezető Boros Géza művészettörténész, Bálványos Anna muzeológus és Lakó Zsigmond, a pavilon koordinátora elkötelezett munkáját, amelynek köszönhető, hogy a projektek kivitelezése, szellemi és fizikai megvalósítása mindvégig autonóm és elismerésre méltó maradt.

Velence, 2026. május 6. Koronczi Endre Munkácsy Mihály-díjas képzõmûvész, festõ, grafikus, performer Pneuma Cosmic (Kozmikus lehelet) címû kiállítása a 61. Velencei Képzõmûvészeti Biennále magyar pavilonjában 2026. május 6-án. MTI/Balogh Zoltán
Vincze Máté, a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára úgy fogalmazott: a lélegzetet, a lelassulást nagyon nehéz bemutatni, a művésznek és a kurátornak három különleges technikával mégis sikerült egy nagyon látványos és beszédes formában.

Felidézte, hogy az idén In Minor Keys címmel meghirdetett biennálé a lelassulást és a befelé figyelést helyezi a középpontba, „hiszen egy mély lélegzettel uralni tudjuk önmagunkat, a körülöttünk lévő világot és a saját lelkünket is”.

Cserhalmi Luca, a tárlat kurátora úgy fogalmazott: a Pneuma Cosmic a légáramlás jelenségeivel foglalkozik, a légtömeg kozmikus léptékű vándorlásával, amely a mikro- és a makrokozmoszban egyaránt jelen van, „az állandó közeggel, ami láthatatlanul mozgatja, vitalizálja a világot”. „Folyamatos cserélődése és áramlása nem nyugtalanág, hanem kommunikáció és kapcsolódás” – fogalmazott.

Velence, 2026. május 6. Cserhalmi Luca kurátor beszédet mond a 16. Velencei Építészeti Biennále magyar pavilonja megnyitóján 2026. május 6-án. MTI/Balogh Zoltán
A tárlat egy konceptualista, ideiglenes alkotásokból felépülő mű, amely felhívja a figyelmet a környezet intuitív megtapasztalásának összetettségére. Ennek részét képezik a 200 éves Magyar Tudományos Akadémia műemlék épületének a padlózatából kibontott szellőztetőrendszer elemei, a legfontosabb sóhaj megtalálását célzó, egy éven át tartó sétáról készült videóinstalláció, valamint a pavilon lélegző fala. Ezt egészíti ki a műveket teljessé tevő akusztikus elem, Balogh Máté zeneszerző kompozíciója, amely a transzcendens világ és a természet kölcsönhatásait vizsgálja. A projektben meghatározó a lassúság, a megfigyelés és az elvont, asszociációs gondolatok ötvözése. A kiállítás költői, filozofikus nyelvezete mellett szorosan kapcsolódik a kortárs környezetesztétikai és környezetpszichológiai diskurzusokhoz is.

Koronczi Endre 1968-os születésű, Budapesten élő interdiszciplináris alkotó, az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Média és Design Intézetének egyetemi oktatója. Művészetét konceptuális gondolkodás és poétikus érzékenység jellemzi. Munkáiban az emberi kapcsolatok, a hétköznapi helyzetek és az érzelmek dinamikáját vizsgálja. Évtizedek óta tanulmányozza szabadtéri kísérletek és kiállítótéri modellek segítségével a légáramlás megjelenítésének művészi lehetőségeit.

Velence, 2026. május 6. Koronczi Endre Munkácsy Mihály-díjas képzõmûvész, festõ, grafikus, performer Pneuma Cosmic (Kozmikus lehelet) címû kiállítása a 61. Velencei Képzõmûvészeti Biennále magyar pavilonjában 2026. május 6-án. MTI/Balogh Zoltán
A kiállításra egyelőre a szakmai közönséget várják, a nagyközönség május 9. és november 22. között tekintheti meg a Velencei Biennálé más tárlataival együtt.

Benyújtották az Országgyűlésnek a választás hivatalos értékelését

Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) elnöke és Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke benyújtotta az április 12-i országgyűlési választásokkal kapcsolatos beszámolóját az Országgyűlésnek.
 

Változás jön a 4iG felügyelőbizottságában

A Jászai Gellért érdekeltségébe tartozó iG COM Magántőkealap – mint a társaság részvényeinek 38,93%-át tulajdonló részvényes – kezdeményezte a 4iG 2026. május 28-ára összehívott rendkívüli közgyűlés napirendjének kiegészítését, és határozati javaslatokat is benyújtott - derül ki a BÉT-en publikált közleményből.

Több százmillió ember maradhat le a vébéről: mi lesz ezekkel a szurkolókkal?

Alig több mint öt hét van hátra a 2026-os labdarúgó-világbajnokság rajtjáig, de a Föld két legnépesebb országa, India és Kína még mindig nem rendelkezik közvetítési megállapodással.

US says it has attacked Iranian-flagged ship as Iran considers proposal to end war

US Central Command says it disabled the Iranian-flagged oil tanker in the Gulf of Oman as the US continues its blockade of Iranian ports.

