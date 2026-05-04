ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.47
usd:
309.56
bux:
134021.19
2026. május 4. hétfő Flórián, Mónika
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Égen-földön keresnek egy Budapesten eltűnt olasz dobost

Infostart / MTI

A zenekar tagjainak beszámolója szerint május elsején Davide Lucchesi a városligeti koncert előtt két órával elszakadt a csapattól, később ismét csatlakozott a zenekarhoz, végül este fél kilenc körül nyoma veszett.

Luca Zaia, az északkelet-olaszországi Veneto tartomány elnöke felhívást tett közzé hétfőn közösségi oldalán Davide Lucchelli olasz zenész ügyében, akinek május elsején Budapesten nyoma veszett.

Luca Zaia bejegyzésében arra kér mindenkit, hogy akinek bármilyen információja van, lépjen kapcsolatba a hatóságokkal.

A tartományi vezetője kérte felhívása megosztását, hangsúlyozva, hogy minden segítség számíthat.

A padovai születésű, 24 éves dobos, Davide Lucchelli zenekarával, az Oggetto Sconosciuto nevű punk-rock bandával utazott Budapestre egy fellépésre.

A zenekar tagjainak beszámolója szerint május elsején Davide Lucchesi a városligeti koncert előtt két órával elszakadt a csapattól, később ismét csatlakozott a zenekarhoz, végül este fél kilenc körül nyoma veszett.

A zenekar honlapján olvasható közlemény szerint Lucchellit utoljára utoljára a Mester utca 30-32. környékén, egy parkolóban látták. Kék farmert és egy fekete bőrdzsekit viselt. A honlapon egy, az eltűnése napján készült fényképet is közzétettek a dobosról, hogy segítsék a megtalálását.

Kezdőlap    Kultúra    Égen-földön keresnek egy Budapesten eltűnt olasz dobost

budapest

eltűnt

olasz

dobos

punk

Davide Lucchelli

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Alkotmányjogász: az új kormányfő kinevezésével még nem lesz új kormány

Alkotmányjogász: az új kormányfő kinevezésével még nem lesz új kormány
Jelenleg még teljes jogkörrel rendelkezik az Orbán-kormány és a négy éve megalakult Országgyűlés is. Az új kormányfő kinevezése után válik ügyvezetővé a jelenlegi kabinet, amely a Tisza-kormány megalakulásáig már csak korlátozott módon járhat el.
 

Mandátumok – Szinte összeállt az új parlament névsora

Magyar Péter közölte, melyik szerv felel majd a védelméért

Tényleg két „buli” lesz a belvárosban május 9-én

Marad elég embere a Tiszának a fővárosi pozíciókra?

„Kezdődik a demokrácia bajnokság” – kérdőívet indít a Tisza Párt a Tisza Szigetek jövőjéről

VIDEÓ
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.04. hétfő, 18:00
Fodor Gábor
volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megbénultak a nagy átutalások Magyarországon, a központi rendszerben lehet a hiba

Megbénultak a nagy átutalások Magyarországon, a központi rendszerben lehet a hiba

Hétfő reggel leálltak a 20 millió forint feletti banki utalások Magyarországon, az Azonnali Átutlási Rendszeren kívüli tranzakciók nem teljesülnek - írja  a Telex. Bár a lakossági azonnali fizetési rendszer zavartalanul működik, a nagyobb összegek elakadása épp egy jellemző bérfizetési napon okozhat fennakadásokat. A késések hátterében azonban nem a munkáltatók mulasztása, hanem egy központi rendszerhiba áll.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Leálltak a nagyösszegű utalások Magyarországon: késhetnek a fizetések, az összes bank érintett

Leálltak a nagyösszegű utalások Magyarországon: késhetnek a fizetések, az összes bank érintett

Hétfő reggel óta nem teljesülnek a 20 millió forint feletti banki átutalások az elszámolórendszer hibája miatt. Mivel kiemelt bérfizetési nap van, sokak munkabére késhet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US denies Iranian claim that it hit American warship trying to enter Strait of Hormuz

US denies Iranian claim that it hit American warship trying to enter Strait of Hormuz

The claim in Iranian state media came after Donald Trump said the US military would help free commercial ships that are stranded around the key waterway.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 4. 12:25
Termékeny, közismert zenész-tanár kapta az Artisjus Életműdíjat – mutatjuk a listát!
2026. május 3. 08:39
Világsztárok és magyar zenészek a JazzFest Budapest programjában
×
×