A tájékoztatás szerint a különböző nézőpontokból készített legfrissebb felvételek elemzése során megállapították, hogy „nem egy oroszlánról, s még csak nem is a nagymacskafélék egy másik képviselőjéről van szó”.

Az érintett térséget hőkamerákkal felszerelt drónokkal, s a földön is átfésülték. Mindemellett etetőket és vadkamerákat is kihelyeztek.

Nem találták kézzelfogható jelét annak, hogy oroszlán tartózkodna a környéken – tette hozzá a kormányzói hivatal.

Egyelőre mindazonáltal nem világos, hogy milyen állatot rögzítettek a kamerák.

Hétfőre virradóra a kormányzói hivatal még arról számolt be, hogy az északi Sariyer városrészben egy biztonsági kamera egy oroszlánt kapott lencsevégre. Az észlelés nyomán nagyszabású keresőakció indult az állat elfogására, és a helyi lakosságot is figyelmeztették a szabadon kóborló ragadozó jelentette veszélyre.

Az Anadolu hírügynökség szerint vasárnap este lakossági bejelentés is érkezett a hatóságokhoz.

A kormányzói hivatal hétfő este közölte, hogy a közbiztonság érdekében gondosan kivizsgálnak minden nyomot, s műveleti csoportok állnak készen arra, hogy a helyzetet felülbírálják újabb információk beérkezése esetén.