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Az ellenzéki Egyetemista Lista gyõzelmét ünneplik emberek a szerbiai elõre hozott parlamenti választást követõen Belgrádban 2026. október 25-én. Aleksandar Vucic korábbi államfõ, az Egyesült Szerbia listavezetõje elismerte vereségét.
Nyitókép: MTI/EPA/Andrej Cukic

Szerbiai választási bizottság: az Egyetemista Lista a voksok 53 százalékát szerezte meg

Infostart / MTI

A szavazatok 53,01 százalékát szerezte meg az Egyetemista Lista az október 25-i előrehozott szerbiai parlamenti választáson, míg az Aleksandar Vucic volt köztársasági elnök nevével fémjelzett Egyesült Szerbia lista a voksok 38,98 százalékát kapta – derült ki a szerbiai Köztársasági Választási Bizottság (RIK) hétfőre virradóra közzétett, teljes feldolgozottságú adataiból.

A választási bizottság azt követően tette közzé az összesített eredményeket, hogy vasárnap 53 szavazókörben megismételték a voksolást. Ezeken a helyszíneken az október 25-i szavazás eredményét megsemmisítették, vagy nem lehetett megállapítani a leadott voksok számát. A megismételt szavazást követően mind a 8392 szavazókör adatait feldolgozták.

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) Pásztor Bálint vezette listája 0,80 százalékot, az Albán Koalíció 0,62 százalékot szerzett. A Rasim Ljajic nevével fémjelzett lista 0,46 százalékot kapott, míg Usame Zukorlic Igazság és Megbékélés Pártjának (SPP) listája, valamint a Szandzsáki Demokratikus Akciópárt (SDA) egyaránt a voksok 0,28 százalékát kapta. Három utóbbi listát a bosnyák kisebbség indította.

Ez azt jelenti, hogy a két szerb listán kívül csak nemzeti kisebbségi pártok kerültek be a 250 fős törvényhozásba.

A választáson összesen 4 444 310-en adták le szavazatukat, ami 68,89 százalékos részvételi aránynak felel meg.

Az október 25-i előrehozott parlamenti választáson 18 lista indult, közülük kilenc nemzeti kisebbségi listaként. A szerbiai választási rendszerben az általános parlamenti küszöb három százalék, a nemzeti kisebbségi listákra azonban kedvezményes mandátumszerzési szabályok vonatkoznak.

Az Egyetemista Lista győzelmével véget ért az Aleksandar Vucic nevével fémjelzett politikai tömb tizennégyéves kormányzása.

A választást a 2024. november 1-jei újvidéki vasútállomási tragédia után kibontakozott, majd országossá vált tiltakozások és az elhúzódó belpolitikai válság előzte meg.

A 250 tagú szerb parlamentben az abszolút többséghez legalább 126 képviselői hely szükséges. A választási bizottság most közzétett adatai a szavazatok teljes feldolgozottságát jelentik, a mandátumok végleges eloszlását és a választás jogerős eredményét külön állapítják meg, a szerbiai alkotmány szerint az urnazárást követően 96 órán belül.

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Kezdőlap    Külföld    Szerbiai választási bizottság: az Egyetemista Lista a voksok 53 százalékát szerezte meg

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