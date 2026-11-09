Ukrajna: súlyos a helyzet az áram-, vízellátás és a fűtésszolgáltatás terén – a legtöbb régióban óránkénti áramszünet lehet

„Számos városunkban nagyon összetett a villamosenergia-, víz- és fűtésellátás helyzete. A legsúlyosabb állapotok Kijevben, valamint a Dnyipropetrovszki és Szumi megyékben vannak" – írta. Hozzátette, hogy a közüzemi infrastruktúra problémáit megbeszélte Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével.

„Megállapodtunk abban, hogy az Európai Unió különleges vészhelyzeti segélyezési mechanizmust vezet be. Ez lehetővé teszi, hogy gyorsan biztosítsanak Ukrajnának forrásokat a legszükségesebb dolgokra" – jegyezte meg.

Az ukrán energiaügyi minisztérium közleményében a Kijevi és a Dnyipropetrovszki megyében kialakult villamosenergia-helyzetet nevezte a legkritikusabbnak.

A tárca szerint az energetikai infrastruktúra megrongálódása miatt 10 megye lakosságának egy része áram nélkül maradt. A felsorolás szerint ezek: a Vinnicai, a Dnyipropetrovszki, a Zsitomiri, a Kijevi, az Odesszai, a Poltavai, a Rovnói, a Harkivi, a Hmelnickiji és a Csernyihivi.

A legtöbb régióban óránkénti áramszüneti ütemterv van érvényben.