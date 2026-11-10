Megkezdődött Abu-Dzabiban az ukrajnai rendezésről szóló háromoldalú tárgyalások első fordulója

Oroszország és Ukrajna között csaknem nyolchónapos kihagyás után indulnak újra az egyeztetések az Egyesült Államok közvetítésével.

Az orosz delegációt Vlagyimir Megyinszkij elnöki tanácsadó vezeti, és tagjai még Szergej Rjabkov és Mihail Galuzin külügyminiszter-helyettes, valamint Igor Kosztyukov, a vezérkar hírszerzési főcsoportfőnökségének vezetője. Az ukrán főtárgyaló Rusztem Umerov, a külső hírszerző szolgálat vezetője, illetve a küldöttség tagja Kirilo Budanov, az ukrán elnöki iroda vezetője is.

Az amerikai delegációban részt vesz Steve Witkoff és Jared Kushner elnöki különmegbízott.

Umerov a közösségi médiában jelezte: megkezdték a háromoldalú egyeztetéseket, miután az ukrán delegáció megbeszélést folytatott a NATO-val, illetve az amerikai és európai küldöttekkel.

A kétnaposra tervezett tanácskozáson elsősorban a biztonsági garanciákról lesz szó.

Vlagyimir Putyin orosz elnök azt követeli, hogy Ukrajna vonja ki csapatait a 2022 őszén Oroszország részéről magához csatolt Donyeck, Luhanszk, Zaporizzsja és Herszon megyéből, illetve mondjon le a NATO-csatlakozással kapcsolatos törekvéseiről, fogadjon el szigorú korlátozásokat a haderejére vonatkozóan, és oldja fel az orosz nyelvhasználattal és az orosz ortodox egyházzal kapcsolatos korlátokat.

Putyin átfogó megállapodást akar elérni ezekkel a követelésekkel kapcsolatban, és elzárkózik a harcok általános felfüggesztésétől, attól tartva, hogy az csak lehetőséget adna az ukrán csapatoknak, hogy újraszervezzék erőiket.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elutasítja azt a követelést, hogy Ukrajna önként lemondjon olyan területekről, amelyeket az oroszok harcok során nem tudtak elfoglalni. Zelenszkij nem hajlandó az ukrán haderő korlátozására sem, illetve ragaszkodik a nyugati országokkal fenntartott partnerséghez is, amelyben biztonsági garanciát lát Moszkvával szemben. Ukrajna érvelése szerint első lépésként azonnali tűzszünetre lenne szükség ahhoz, hogy a szélesebb körű rendezésről tárgyalni tudjanak.