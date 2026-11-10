ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.65
usd:
323.25
bux:
146434.5
2026. november 10. kedd Réka
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Steve Witkoff, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja az ukrajnai háború lezárásáról Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tartott tárgyalásán a moszkvai Kremlben 2026. szeptember 5-én.
Nyitókép: Gavriil Grigorov

Megkezdődött Abu-Dzabiban az ukrajnai rendezésről szóló háromoldalú tárgyalások első fordulója

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Megkezdődött kedden Abu-Dzabiban az ukrajnai rendezésről szóló háromoldalú tárgyalások első fordulója az amerikai, az orosz és az ukrán küldöttek részvételével.

Oroszország és Ukrajna között csaknem nyolchónapos kihagyás után indulnak újra az egyeztetések az Egyesült Államok közvetítésével.

Az orosz delegációt Vlagyimir Megyinszkij elnöki tanácsadó vezeti, és tagjai még Szergej Rjabkov és Mihail Galuzin külügyminiszter-helyettes, valamint Igor Kosztyukov, a vezérkar hírszerzési főcsoportfőnökségének vezetője. Az ukrán főtárgyaló Rusztem Umerov, a külső hírszerző szolgálat vezetője, illetve a küldöttség tagja Kirilo Budanov, az ukrán elnöki iroda vezetője is.

Az amerikai delegációban részt vesz Steve Witkoff és Jared Kushner elnöki különmegbízott.

Umerov a közösségi médiában jelezte: megkezdték a háromoldalú egyeztetéseket, miután az ukrán delegáció megbeszélést folytatott a NATO-val, illetve az amerikai és európai küldöttekkel.

A kétnaposra tervezett tanácskozáson elsősorban a biztonsági garanciákról lesz szó.

Vlagyimir Putyin orosz elnök azt követeli, hogy Ukrajna vonja ki csapatait a 2022 őszén Oroszország részéről magához csatolt Donyeck, Luhanszk, Zaporizzsja és Herszon megyéből, illetve mondjon le a NATO-csatlakozással kapcsolatos törekvéseiről, fogadjon el szigorú korlátozásokat a haderejére vonatkozóan, és oldja fel az orosz nyelvhasználattal és az orosz ortodox egyházzal kapcsolatos korlátokat.

Putyin átfogó megállapodást akar elérni ezekkel a követelésekkel kapcsolatban, és elzárkózik a harcok általános felfüggesztésétől, attól tartva, hogy az csak lehetőséget adna az ukrán csapatoknak, hogy újraszervezzék erőiket.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elutasítja azt a követelést, hogy Ukrajna önként lemondjon olyan területekről, amelyeket az oroszok harcok során nem tudtak elfoglalni. Zelenszkij nem hajlandó az ukrán haderő korlátozására sem, illetve ragaszkodik a nyugati országokkal fenntartott partnerséghez is, amelyben biztonsági garanciát lát Moszkvával szemben. Ukrajna érvelése szerint első lépésként azonnali tűzszünetre lenne szükség ahhoz, hogy a szélesebb körű rendezésről tárgyalni tudjanak.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Megkezdődött Abu-Dzabiban az ukrajnai rendezésről szóló háromoldalú tárgyalások első fordulója

oroszország

ukrajna

abu-dzabi

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Abu-dzabi béketárgyalások: a szakértő nem lát esélyt az áttörésre, de kisebb eredmények lehetnek

Abu-dzabi béketárgyalások: a szakértő nem lát esélyt az áttörésre, de kisebb eredmények lehetnek
Kisebb megállapodásokra van esély az abu-dzabi béketárgyalásokon, átfogó rendezésre azonban nem számít Demkó Attila. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet programvezetője az orosz és az ukrán álláspontokról, az európai részvételről és a biztonsági garanciákról is beszélt az InfoRádióban.
 

Megkezdődött Abu-Dzabiban az ukrajnai rendezésről szóló háromoldalú tárgyalások első fordulója

Donald Trump: Ukrajna máshogy fog kinézni a térképen a háború után

Alkotmányos vádeljárás az amerikai hadügyminiszter ellen

Európa már egy háború előszobájában lehet? Meglepő magyarázatot adott a szakértő

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)

Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás. A Gránit Guruhoz érkező kérdések elemzéséből az is kiderül, milyen segítséget várnak a felhasználók a virtuális pénzügyi asszisztensektől.
VIDEÓ
Drónok, rakéták, béketárgyalások: mi a garancia a békére? Resperger István, Inforádió, Aréna
Kinek segít a Wekerle Plusz program? Balogh László, Inforádió, Aréna
Ki viseli a felelősséget az ügynöklista hibáiért? Sári Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.10. kedd, 18:00
Pánics Gergely
sportorvos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Asztalra csapott a MÁV vezére: kiraboltak két vasúti kocsit az éjjel, ezért borult a menetrend

Asztalra csapott a MÁV vezére: kiraboltak két vasúti kocsit az éjjel, ezért borult a menetrend

Kirabolták két Railjet vasúti szerelvény étkezőkocsiját keddre virradó éjszaka a budapesti Keleti pályaudvaron, amelyek emiatt nem tudtak elindulni - közölte Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója kedden a Facebookon.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas tévhit, hogy a töltött káposzta hungarikum: itt az országok listája, ahol ugyanilyet csinálnak - mutatjuk a recepteket is

Hatalmas tévhit, hogy a töltött káposzta hungarikum: itt az országok listája, ahol ugyanilyet csinálnak - mutatjuk a recepteket is

Bár a töltött káposzta hivatalosan is hungarikum, bármilyen meglepő, korántsem csak nálunk készítik: a Balkántól Skandinávián át egészen Ázsiáig számos országban találkozhatunk vele.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says FBI investigating Nvidia boss's affair with alleged Chinese spy

Trump says FBI investigating Nvidia boss's affair with alleged Chinese spy

The US president said he spoke with Jensen Huang on Monday and asked him about the affair with the alleged spy.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 10. 11:16
Trump szerint már közel a konfliktus lezárása
2026. november 10. 11:04
Béketárgyalás Abu-Dzabiban: a szakértő nem lát esélyt az áttörésre, de kisebb eredmények lehetnek
×
×