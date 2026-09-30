ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.24
usd:
322.57
bux:
145781.39
2026. szeptember 30. szerda Jeromos
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Siegfried Muresan, a román államfõ miniszterelnökjelöltje sajtóértekezletet tart a bukaresti parlamentben 2026. szeptember 23-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Robert Ghement

Kormányválság Romániában: újabb szavazási kudarc

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Elutasította a román parlament a Siegfried Muresan nemzeti liberális párti (PNL) miniszterelnök-jelölt által javasolt kormány beiktatását a szerdai bizalmi szavazáson. Muresan már a harmadik jelölt, aki nem tudja megszerezni a szükséges támogatást. A kormányválság már ötödik hónapja tart.

A PNL, a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) politikusaiból álló kabinet beiktatásához a képviselők és szenátorok több mint felének, 233 törvényhozónak a támogatására lett volna szükség, de a Muresan-kabinetet csak 182 törvényhozó szavazta meg, a többiek ellene voksoltak, vagy nem vettek részt a szavazáson.

A Muresan-kabinetnek a tavaly alakult Európa-barát nagykoalícióból tavasszal kilépő, és a Bolojan-kormányt szélsőjobboldali segítséggel megbuktató Szociáldemokrata Párt (PSD) támogatására is szüksége lett volna, de a legnagyobb parlamenti frakcióval rendelkező PSD törvényhozói csak azért vettek részt a szerdai ülésen, hogy a parlament határozatképes legyen, de nem adták le szavazatukat.

Sorin Grindeanu PSD-elnök szerint a Muresan-kabinet egy "újracsomagolt" Bolojan-kormány, és a szociáldemokraták nem járulhatnak hozzá, hogy folytassa Bolojan megszorító politikáját.

A szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselői és szenátorai nem jelentek meg az ülésen, George Simion pártelnök kivételével, aki beszédében leszögezte: az AUR előrehozott választásokat követel és egyetlen miniszterelnök-jelöltnek sem szavaz bizalmat, ameddig ki nem engedik a börtönből Calin Georgescu volt államfőjelöltet.

Az utólag érvénytelenített 2024-es elnökválasztás első fordulójában a legtöbb voksot megszerző, fasiszta propaganda, illetve az alkotmányos rend elleni szervezkedés miatt korábban bíróság elé állított Georgescu előzetes letartóztatását kedden rendelte el a bukaresti táblabíróság, miután a vádhatóság bűnszövetkezetben elkövetett nagy értékű csalás gyanújával egy harmadik eljárást is indított ellene.

A Bolojan-kormány májusi megbuktatása után, a korábbi Európa-barát nagykoalíció pártjai azt hangoztatták, hogy nem akarnak koalícióra lépni a bukaresti parlamentben mintegy 30 százalékos súlyt képviselő szélsőjobboldali pártokkal,

nélkülük azonban csak a jobboldali pártok és a szociáldemokraták közötti újabb megállapodással lehetne parlamenti többséget kialakítani, amit azonban a PNL-USR és a PSD közötti egyre élesebb politikai csatározás mindeddig ellehetetlenített.

Siegfried Muresan néppárti EP-képviselő már a harmadik miniszterelnök-jelölt volt, akinek kormányalakítási megbízást adott az államfő, a szakértői kormányt javasoló Eugen Tomac elnöki tanácsos, illetve a saját pártja jóváhagyása nélkül kinevezett, a PSD-PNL együttműködést helyreállítani próbáló Adrian Vestea PNL-alelnök után.

Az újabb meghiúsult kormányalakítási kísérlet után Nicusor Dan államfő most már feloszlathatja a parlamentet, de az államfő korábban úgy nyilatkozott, hogy az előrehozott választások nem jelentenek megoldást, csak a majdnem öt hónapja tartó kormányválságot hosszabbítanák meg.

Bukarestben arra számítanak, hogy az elnök újabb miniszterelnök-jelöltnek ad kormányalakítási megbízást.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Kormányválság Romániában: újabb szavazási kudarc

románia

kormányválság

kormányalakítás

siegfried muresan

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Csillagcsibék, este 8 után mindenki nézzen laposan kelet felé!

Csillagcsibék, este 8 után mindenki nézzen laposan kelet felé!

Ma csodálatos égi jelenség lesz megfigyelhető az esti égbolton: a fogyó Hold és a Fiastyúk csillaghalmaza egymás mellett látszik majd a Bika csillagképben. Fockter Zoltán, a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagásza ajánlotta az eseményt az InfoRádió hallgatóinak figyelmébe.
A rendszerváltozás óta először előzetesben egy volt miniszter – Seszták Miklós fellebbez

A rendszerváltozás óta először előzetesben egy volt miniszter – Seszták Miklós fellebbez

Seszták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselő előzetes letartóztatásba helyezése ügyében posztolt a miniszterelnök. A volt miniszter a Volánbusz-ügyben érintett, egy hónapra zárják el. Fellebbezést nyújtottak be.
 

Hankó Balázs letartóztatását indítványozta az ügyészség, csütörtökön dönt a bíróság

Hankó Balázs megszólalt, Orbán Viktor közvetítette

Orbán Viktor reagált Hankó Balázs őrizetbe vétele előtt rögzített interjújára

VIDEÓ
Milyen titkokat rejtenek az ügynökakták? Cseh Gergő Bendegúz, Inforádió, Aréna
Trump és Hszi: ki irányítja valójában a világot? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Grönland miatt szétrobban a NATO? Flamm László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.30. szerda, 18:00
Virág Andrea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Magyarország időjárása: ez vár ránk csütörtök estig

Magyarország időjárása: ez vár ránk csütörtök estig

Míg Európa nyugati partvidékét viharos széllel és kiadós esőzésekkel kísért hidegfront érte el, addig a Kárpát-medencében továbbra is az ilyenkor megszokottnál melegebb, napos őszi idő uralkodik. Hazánkban csütörtök éjfélig folytatódik a csapadékmentes időjárás, a nappali felmelegedés pedig akár a 26 fokot is elérheti, miközben a hajnalok továbbra is hűvösek maradnak - jelentette a Hungaromet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Már látszik a fordulat az időjárásban: véget ér az indián nyár, végre csapadék is jöhet

Már látszik a fordulat az időjárásban: véget ér az indián nyár, végre csapadék is jöhet

A jövő héten véget ér a térségünket napok óta uraló meleg, száraz időszak, mivel leépül a kellemes őszi időt biztosító anticiklon, és csapadékot hozó frontok érik el a Kárpát-medencét.

BBC
Business Sport Travel Science
Netanyahu says pilot arrested after stabbing another pilot and apparently trying to crash Israel-bound plane

Netanyahu says pilot arrested after stabbing another pilot and apparently trying to crash Israel-bound plane

The Israeli PM commends the "heroes" who helped "stabilise the aircraft" as passengers describe intervening to stop the violent cockpit attack.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 30. 15:56
Pánikot okozott Szlovéniában Donald Trump kijelentése, több ezren léptek
2026. szeptember 30. 10:51
Sikolyok és vér a pilótafülkében: horrorba fordult a Tel-Avivba tartó repülőút
×
×