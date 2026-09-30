Mutatjuk, mikor rajtol a következő Tour de Hongrie!

A 48. Magyar Kerékpáros Körverseny május 12. és 16. között kerül megrendezésre – adták hírül közleményükben a verseny szervezői.

A Tour de Hongrie 2027-ben is ötnapos lesz. A viadal, ahogy 2023 óta minden évben, ezúttal is a ProSeries kategóriában kapott helyet a Nemzetközi Kerékpáros Szövetségtől.

Ez a sportág második legmagasabb szintje a WorldTour mögött, melyben olyan nívós versenyek találhatóak, mint a német vagy a brit körverseny.

A mezőnyben a szabályoknak megfelelően a sportág krémjét jelentő WorldTeamek és ProTeamek, hazai kontinentális csapatok, legfeljebb két külföldi bejegyzésű Continental Team, illetve a rendező ország válogatottja kaphat helyet.

A Nagy Rajt helyszínéről, az útvonalról és a résztvevő csapatokról a szervezők később nyújtanak tájékoztatást.