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Versenyzők a 46. Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny második, 178 kilométeres Veszprém - Siófok szakaszán 2025. május 15-én.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Mutatjuk, mikor rajtol a következő Tour de Hongrie!

Infostart

A legnagyobb magyar kerékpárverseny 2027-ben is ötnapos lesz, és ezúttal is megkapta a második legmagasabb minősítést.

A 48. Magyar Kerékpáros Körverseny május 12. és 16. között kerül megrendezésre – adták hírül közleményükben a verseny szervezői.

A Tour de Hongrie 2027-ben is ötnapos lesz. A viadal, ahogy 2023 óta minden évben, ezúttal is a ProSeries kategóriában kapott helyet a Nemzetközi Kerékpáros Szövetségtől.

Ez a sportág második legmagasabb szintje a WorldTour mögött, melyben olyan nívós versenyek találhatóak, mint a német vagy a brit körverseny.

A mezőnyben a szabályoknak megfelelően a sportág krémjét jelentő WorldTeamek és ProTeamek, hazai kontinentális csapatok, legfeljebb két külföldi bejegyzésű Continental Team, illetve a rendező ország válogatottja kaphat helyet.

A Nagy Rajt helyszínéről, az útvonalról és a résztvevő csapatokról a szervezők később nyújtanak tájékoztatást.

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