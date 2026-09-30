Hankó Balázs letartóztatását indítványozta az ügyészség, csütörtökön dönt a bíróság

A Nemzeti Kulturális Alappal összefüggésben folyamatban lévő ügyészi nyomozás során hétfőn este dr. Hankó Balázs országgyűlési képviselő és társa őrizetbe vételére, továbbá különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítotti kihallgatására került sor – olvasható a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleményében.

Az ügyészség a mai napon mindkét gyanúsított letartóztatásának elrendelését indítványozta.

A kiemelkedő tárgyi súlyú, a központi költségvetésnek különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűncselekmény megalapozott gyanúja mellett a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés több különös oka is fennáll. A bűncselekmény magas büntetéssel fenyegetettségére, valamint a gyanúsítottak kiterjedt kapcsolatrendszerére figyelemmel fennáll a szökés, elrejtőzés reális veszélye. Emellett a hosszabb időn keresztül szervezett, hierarchizált elkövetésre tekintettel megalapozottan lehet tartani az eljárás jogellenes befolyásolásától. Mindezek miatt a letartóztatással elérni kívánt célok – így a gyanúsítottak jelenlétének biztosítása, továbbá a bizonyítás megnehezítésének megakadályozása – más módon nem biztosíthatók.

A gyanúsítottak letartóztatására irányuló indítványokról a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája 2026. október 1-jén dönt.