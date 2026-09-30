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Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Hankó Balázs letartóztatását indítványozta az ügyészség, csütörtökön dönt a bíróság

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A hűtlen kezelés bűncselekménye miatt folyamatban lévő nyomozásban a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség a hétfőn este őrizetbe vett országgyűlési képviselő és társa letartóztatását indítványozza.

A Nemzeti Kulturális Alappal összefüggésben folyamatban lévő ügyészi nyomozás során hétfőn este dr. Hankó Balázs országgyűlési képviselő és társa őrizetbe vételére, továbbá különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítotti kihallgatására került sor – olvasható a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleményében.

Az ügyészség a mai napon mindkét gyanúsított letartóztatásának elrendelését indítványozta.

A kiemelkedő tárgyi súlyú, a központi költségvetésnek különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűncselekmény megalapozott gyanúja mellett a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés több különös oka is fennáll. A bűncselekmény magas büntetéssel fenyegetettségére, valamint a gyanúsítottak kiterjedt kapcsolatrendszerére figyelemmel fennáll a szökés, elrejtőzés reális veszélye. Emellett a hosszabb időn keresztül szervezett, hierarchizált elkövetésre tekintettel megalapozottan lehet tartani az eljárás jogellenes befolyásolásától. Mindezek miatt a letartóztatással elérni kívánt célok – így a gyanúsítottak jelenlétének biztosítása, továbbá a bizonyítás megnehezítésének megakadályozása – más módon nem biztosíthatók.

A gyanúsítottak letartóztatására irányuló indítványokról a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája 2026. október 1-jén dönt.

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Kezdőlap    Belföld    Hankó Balázs letartóztatását indítványozta az ügyészség, csütörtökön dönt a bíróság

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„A legnagyobb aggodalmunk, hogy bírni fogja-e a terhelést a nyitottaktak.hu” – Cseh Gergő Bendegúz állambiztonsági levéltári főigazgató az Arénában

„A legnagyobb aggodalmunk, hogy bírni fogja-e a terhelést a nyitottaktak.hu” – Cseh Gergő Bendegúz állambiztonsági levéltári főigazgató az Arénában

November 4-én a nyitottaktak.hu oldalon hozzák nyilvánosságra az úgynevezett ügynökaktákat, és napi több tízezer keresésre számítanak – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának történész főigazgatója. Cseh Gergő Bendegúz hozzátette: a munka nagyságát jól érzékelteti, hogy ha az összes iratot egymásra raknák, az hatszor magasabb lenne a világ legmagasabb épületénél.
 

Nem minden titkot fednek fel: ezt láthatjuk majd az ügynökaktákban

VIDEÓ
Milyen titkokat rejtenek az ügynökakták? Cseh Gergő Bendegúz, Inforádió, Aréna
Trump és Hszi: ki irányítja valójában a világot? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Grönland miatt szétrobban a NATO? Flamm László, Inforádió, Aréna
 
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