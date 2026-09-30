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A német Maja T., az antifa per negyedrendû vádlottja az ítéletet hallgatja büntetõperének másodfokú tárgyalásán a Fõvárosi Ítélõtáblán 2026. szeptember 30-án. Bûnösnek mondta ki a Fõvárosi Ítélõtábla az antifa-ügy vádlottjait, akik 2023 februárjában támadtak általuk szélsõjobboldalinak tartott személyekre, súlyos sérüléseket okozva. Maja T. negyedrendû vádlott büntetését az elsõ fokon kiszabott nyolc év fegyházbüntetésrõl hét évre mérsékelte az Ítélõtábla.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Jogerős ítélet született Antifa-ügyben

Infostart / MTI

A bíróság jogerősen is bűnösnek mondta ki a vádlottakat, akik három évvel ezelőtt véletlenszerűen kiválasztott, általuk szélsőjobboldalinak vélt embereket támadtak és sebesítettek meg.

Bűnösnek mondta ki a Fővárosi Ítélőtábla szerdán kihirdetett jogerős ítéletében az antifa-ügy vádlottjait, akik 2023 februárjában Budapesten támadtak meg szélsőjobboldalinak tartott embereket, súlyos sérüléseket okozva.

A táblabíróság két vádlott esetében kis mértékben enyhítette a büntetés időtartamát.

A vádlottak közül az ítélethirdetésen egyedül jelen lévő német Maja T. negyedrendű vádlott büntetését az első fokon kiszabott nyolc év fegyházbüntetésről hét évre mérsékelte, míg a jelenleg Olaszországban tartózkodó ötödrendű vádlott, Gabriele M. büntetését hét év fegyházról hat évre módosította. A harmadrendű vádlott, a Németországban tartózkodó Anna M. büntetését a bíróság helyben hagyta, őt első fokon két év – végrehajtásában öt évre felfüggesztett – börtönbüntetésre ítélte a Fővárosi Törvényszék.

Az ügy elsőrendű vádlottját, az olasz Ilaria Salist jelenleg mentelmi jog védi, mivel európai parlamenti képviselővé választották. A másodrendű vádlott német Tobias E.-t esetében korábban megszületett az ítélet, őt már átadták a német hatóságoknak.

A külföldi elkövetők – egy szélsőséges baloldali szervezet tagjai – 2023. február 9-11. között öt támadást hajtottak végre Budapesten, általuk szélsőjobboldalinak tartott emberekkel szemben. A támadásokban kilencen sérültek meg, közülük hatan súlyosan.

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Kezdőlap    Belföld    Jogerős ítélet született Antifa-ügyben

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„A legnagyobb aggodalmunk, hogy bírni fogja-e a terhelést a nyitottaktak.hu” – Cseh Gergő Bendegúz állambiztonsági levéltári főigazgató az Arénában

„A legnagyobb aggodalmunk, hogy bírni fogja-e a terhelést a nyitottaktak.hu” – Cseh Gergő Bendegúz állambiztonsági levéltári főigazgató az Arénában

November 4-én a nyitottaktak.hu oldalon hozzák nyilvánosságra az úgynevezett ügynökaktákat, és napi több tízezer keresésre számítanak – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának történész főigazgatója. Cseh Gergő Bendegúz hozzátette: a munka nagyságát jól érzékelteti, hogy ha az összes iratot egymásra raknák, az hatszor magasabb lenne a világ legmagasabb épületénél.
 

Nem minden titkot fednek fel: ezt láthatjuk majd az ügynökaktákban

VIDEÓ
Milyen titkokat rejtenek az ügynökakták? Cseh Gergő Bendegúz, Inforádió, Aréna
Trump és Hszi: ki irányítja valójában a világot? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Grönland miatt szétrobban a NATO? Flamm László, Inforádió, Aréna
 
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