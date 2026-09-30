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Nyitókép: Pixabay

Elhunyt Kárpáti Miklós

Infostart / MTI

Elhunyt Kárpáti Miklós újságíró, a Magyar Távirati Iroda volt belpolitikai főszerkesztő-helyettese – értesült a családtól az MTI.

Kárpáti Miklós 1968-tól a Közért Újság és a Volán Hírlap újságírójaként kezdte pályafutását. 1972-től 17 éven át az MTI belpolitikai szerkesztőségében dolgozott előbb munkatársként, majd rovatvezetőként, végül főszerkesztő-helyettesként.

Kárpáti Miklós 1989-ben a Hócipő alapító szerkesztője és a Magyar Hírlap belpolitikai rovatvezetője lett, 1992 és 1994 között a Köztársaság című közéleti hetilap vezető szerkesztője, 1994 és 1997 között a Napi Gazdaság főmunkatársa, 1997-től a Pont Ez Kft. kommunikációs, sajtó-, PR- és hírügynökség ügyvezető igazgatója, 2017-től a MÚOSZ etikai bizottságának a tagja volt.

Kárpáti Miklós 1950. február 9-én született és 2026. szeptember 20-án hunyt el.

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„A legnagyobb aggodalmunk, hogy bírni fogja-e a terhelést a nyitottaktak.hu” – Cseh Gergő Bendegúz állambiztonsági levéltári főigazgató az Arénában

„A legnagyobb aggodalmunk, hogy bírni fogja-e a terhelést a nyitottaktak.hu” – Cseh Gergő Bendegúz állambiztonsági levéltári főigazgató az Arénában

November 4-én a nyitottaktak.hu oldalon hozzák nyilvánosságra az úgynevezett ügynökaktákat, és napi több tízezer keresésre számítanak – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának történész főigazgatója. Cseh Gergő Bendegúz hozzátette: a munka nagyságát jól érzékelteti, hogy ha az összes iratot egymásra raknák, az hatszor magasabb lenne a világ legmagasabb épületénél.
 

Nem minden titkot fednek fel: ezt láthatjuk majd az ügynökaktákban

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Milyen titkokat rejtenek az ügynökakták? Cseh Gergő Bendegúz, Inforádió, Aréna
Trump és Hszi: ki irányítja valójában a világot? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
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