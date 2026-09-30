Elhunyt Kárpáti Miklós

Kárpáti Miklós 1968-tól a Közért Újság és a Volán Hírlap újságírójaként kezdte pályafutását. 1972-től 17 éven át az MTI belpolitikai szerkesztőségében dolgozott előbb munkatársként, majd rovatvezetőként, végül főszerkesztő-helyettesként.

Kárpáti Miklós 1989-ben a Hócipő alapító szerkesztője és a Magyar Hírlap belpolitikai rovatvezetője lett, 1992 és 1994 között a Köztársaság című közéleti hetilap vezető szerkesztője, 1994 és 1997 között a Napi Gazdaság főmunkatársa, 1997-től a Pont Ez Kft. kommunikációs, sajtó-, PR- és hírügynökség ügyvezető igazgatója, 2017-től a MÚOSZ etikai bizottságának a tagja volt.

Kárpáti Miklós 1950. február 9-én született és 2026. szeptember 20-án hunyt el.